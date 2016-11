Nachschlag: Nur am Rande

Foto: Lukas Schulze/dpa-Bildfunk

»Es war ein so beruhigendes Gefühl zu wissen, dass sich da selbst nachts um drei Uhr Menschen in Brasilien für mich quälen«, trauerte TV-Kolumnist Hans Zippert im Herbst in Hörzu den Spielen von Rio nach. Als einer von vielen. »Viele, viele Leute« waren »mitten in der Nacht aufgestanden, um was zu gucken«, sagte am Dienstag im DLF die sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Michaela Engelmeier aus Engelskirchen. Diese Schlaflosen erwartet nun die Höchststrafe: viermal Olympia ohne ARD und ZDF. 200 Stunden Beijing statt mehr als 1.000 Stunden Rio! Ist das noch Methadon? Da würden »nur noch diese Spitzenstars« gezeigt, schwante Engelmeier, musste dann aber doch zugeben, dass Randsportarten bei ARD und ZDF »immer nur am Rande« vorkommen. Entsprechend informiert hatte Zippert damals im Herbst ja auch die Olympiareporter in Erinnerung, »von weltrekordverdächtigen Zwangsgebühren finanziert und bis unter die Haarspitzen mit Verblödungsmitteln gedopt«. (jW)