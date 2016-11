Rotlicht: Establishment

Nicht weniger derjenigen, die im April 1968 gegen die Auslieferung der Bild-Zeitung – Inbegriff des Establishments – protestierten, gehörten später zu selbigem Foto: Roland Witschel/dpa-Bildfunk

Wie kann sich ein Multimillionär und Fernsehstar als Anti­establishment-Kandidat inszenieren? Und warum kaufen nicht wenige ihm das auch noch ab? Um das zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, wie die rhetorische Figur des Establishments funktioniert.

Establishment, das heißt zunächst einmal nur »die Etablierten«, die, wie man seit Norbert Elias’ Studie »Etablierte und Außenseiter« weiß, als Gruppe nur in Abgrenzung von den »Außenseitern« bestehen. Man ist einer der ersten, wenn man nicht zu den zweiten gehört – und umgekehrt. Dieser schlanke, fast dürre Inhalt des Begriffs hat einen gewichtigen Vorteil: Man kann darin einen ungeheuren Erfahrungsreichtum verstauen, der sonst nie als konsistent erlebt werden würde. Es gibt nämlich niemanden, der diese Trennung in seinem Leben nicht schon vielfältig erfahren hat. Die Cliquen, die einen nicht mitspielen ließen, die Partys, zu denen man nicht eingeladen, die Beförderungen, bei denen man übergangen wurde – all das hat man ja, selbst wenn man gesunderweise nicht ständig daran denkt, mitnichten vergessen. Brisant wird diese Erfahrung, wenn sie sich im Begriff des Establishments mit einem Missstand verbindet, den man aktuell als skandalös empfindet.

Es ist deshalb kein Zufall, dass die massenhafte Verbreitung des Ausdrucks mit der Studentenbewegung der 1960er und 1970er Jahre zusammenfällt. Damals hatte die Bildungsexpansion in den meisten kapitalistischen Staaten massenhaft Studierenden der ersten Generation ein Versprechen auf gesellschaftlichen Aufstieg und Teilhabe gegeben, das dann aber nicht eingelöst wurde – denn was der Monopolkapitalismus brauchte, das waren mehr qualifizierte Angestellte und Verwalter und nicht mehr Kapitalisten oder große Philosophen. Die Studierenden stießen also an eine unsichtbare Grenze und meinten: Dahinter steckt das Establishment. Und darüber wurden sie (zu Recht) sehr wütend. Und manche beschlossen: Dagegen sollte man sich mit den Arbeitern und den Marginalisierten zusammentun und für eine Gesellschaft kämpfen, in der niemand mehr Außenseiter sein muss. Als das nicht wirklich funktionierte, wandten sie sich im Trotz ab und proklamierten, auch weil das ganz gut in die eigenen Phantasien von der Befreiung passte (in die sich nämlich allerlei frühere Erfahrungen von Zurückweisung eingelagert hatten): »Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment.« Das war natürlich Unfug, vor allem weil das ja eine ziemlich einfache Aufstiegsstrategie wäre, und soll uns hier nicht weiter beschäftigen.

Interessanter ist, dass ein ganz anderes politisches Lager seitdem die Losung vom Establishment für sich entdeckt hat. Im Monopolkapitalismus war nämlich der Kreis derer, die wirklich etwas zu sagen hatten, sehr klein geworden, und die gesellschaftliche Regulierung der sozialen Konflikte hatte eine komplizierte Struktur von Institutionen geschaffen, in denen bestimmt wurde, wer wie nah an die Zentren der Macht herandurfte (die ehemaligen Studierenden hatten bei ihrem Marsch durch die Institutionen nicht wenig dazu beigetragen). In diesem Dickicht empfand sich auf einmal auch ein erheblicher Teil des Klein- und sonstigen Bürgertums immer öfter als Außenseiter. Und damit ließ sich hervorragend Wahlkampf machen: für einen Rückbau des Sozialstaates, für die Entfesselung der rohen Gewalt des freien Marktes und gegen zivilisatorische Errungenschaften ganz allgemein. Gegen das Establishment wettern, das heißt seitdem meist: aus dem richtigen Gefühl des Gefopptseins den Schluss zu ziehen, dass das gesellschaftliche Hauen und Stechen noch brutaler ausgetragen werden sollte. Mit anderen Worten, es ist eine Rebellion gegen die herrschende Klasse im Dienste der reaktionärsten Elemente der herrschenden Klasse.