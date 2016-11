Farsi, Chinesisch und die Aliensprache

Der Generalstab lässt erst mal über Linguistik nachdenken (Any Adams) Foto: Sony Pictures

Der Tag, an dem »sie« ankamen, war der Tag, an dem sich alles änderte. »Sie«, das sind die »Aliens«, wer sonst? Und obwohl in aktuellen politischen Debatten eher davon die Rede ist, dass die Aliens – sprich die Fremden, alle jene, die von irgendwo anders herkommen als man selbst – sich besser wieder davonstehlen sollten, dahin, wo der Pfeffer wächst oder eben nicht mehr wächst und statt dessen die Bomben fallen, ist zumindest in der Science-Fiction an die Ankunft der Aliens hin und wieder eine Art Heilserwartung geknüpft wie an andere zwar ganz und gar nicht unangekündigte, aber immerhin verhältnismäßig unerwartete und unwahrscheinliche Ankünfte zuvor auch (der Heiland usw.). Jedenfalls ist das so in Denis Villeneuves neuem Film »Arrival«. Die Aliens sind ausnahmsweise nicht gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten, etwas zu erobern, sie sind gekommen, um etwas mitzubringen und dazulassen, sprich um etwas zu verschenken. Was genau, bleibt allerdings zunächst unklar. Bestimmt hat die Sache einen Haken, schließlich hat noch nie jemand Geschenke gebracht, ohne damit irgendwelche Absichten zu verbinden (und sei es die eines Gegengeschenks). Geschenke sind mit Vorsicht zu behandeln.

»Arrival« ist ein weiteres Beispiel für die betriebsam grüblerische Ernsthaftigkeit, wie sie eine Reihe neuerer Sci-Fi-Filme auszeichnet: »Gravity« (Alfonso Cuaron, 2013), »Interstellar« (Christopher Nolan, 2014) und mit Abstrichen auch »The Martian« (Ridley Scott, 2015). Diese Filme haben einen empfindlichen Hang zu New-Age-Weisheiten und eine heimliche Vorliebe für die Schwere des Mutterbodens im Sinne der Landwirtschaft (»Interstellar« und »The Martian« handeln sogar ausdrücklich davon). Auch in »The Arrival« schwebt das gewaltige muschelförmige Raumschiff der Aliens wenige Zentimeter über dem Boden einer Kuhweide in Montana. Andere dieser Raumschiffe schweben über Metropolen in Russland und der VR China, aber der Film spielt hauptsächlich auf und über besagter Kuhweide (gedreht wurde vor allem im kanadischen Quebec).

Zu den großen Verlierern in der Science-Fiction gehören hingegen oft genug die Naturgesetze, wie wir sie kennen. Sie weigern sich auch in »Arrival« mit hübscher Regelmäßigkeit, weiterhin zu gelten. Das ist nicht weiter schlimm. Es nimmt der Sache zwar etwas von der anvisierten Ernsthaftigkeit, aber letztlich ist es dem Kino von den frühen Tagen des Georges Meliès an um nichts anderes gegangen als die Überwindung der Naturgesetze, sprich um eine reichhaltige visuelle Phantasie. Um diese weiter anzufüttern, plündert »Arrival« eine Reihe berühmter Vorgänger: »Unheimliche Begegnung der dritten Art« (Steven Spielberg, 1977), »2001 – Odyssee im Weltraum« (Stanley Kubrick, 1968), »Solaris« (Andrej Tarkowski, 1972) oder »Contact« (Robert Zemeckis, 1997). Die Filme von Villeneuve waren schon immer eigenartige Konglomerate aus Schocktherapie und Grübelei, ostentativer Rätselhaftigkeit und Angeberei (besonders »Enemy« und »Prisoners«, beide 2013). »Arrival« ist zudem noch eine Adaption der ziemlich »philosophisch« ausgefallenen Sci-Fi-Geschichte »Story of Your Life« von Ted Chiang (2010).

Von der Anmutung her ist es ein Gegengift zu dem digitalen Barock der aktuellen Superhelden- und Märchenfilme. Villeneuve ist zwar sorglos zitatbesessen und auf Erkundung des Erhabenen der Katastrophe aus wie jedermann sonst auch, in einem aber ist er von einer neuen alten Schule. Sein Film ist, permanent unterlegt von dem penetrant brummenden Ambient-Soundtrack des Komponisten Jóhann Jóhannson, in einem absolut meditativen Tempo gehalten. Fast glaubt man einen Terrence Malick-Film zu sehen, den es von den Puritanern zu den Aliens verschlagen hat. Die von Amy Adams mit sanfter Stimme vorgetragene Off-Erzählung verstärkt diesen Eindruck noch (auch die literarische Vorlage ist eine Ich-Erzählung, der Film behält die Perspektive der Lebensbeichte bei).

Amy Adams spielt eine Linguistin, die vom Militär (in Gestalt von Forest Whitaker) engagiert wird, die Sprache der Aliens zu dolmetschen, weil sie Farsi und Chinesisch kann. Der Generalstab lässt also erst mal über Linguistik nachdenken, bevor er zur Waffe greift. Tatsächlich geht es in dem Film vornehmlich um die Schwierigkeiten von Spracherwerb und Übersetzung und darum, inwieweit das mit Gedächtnis und Zeitverständnis zu tun hat, kurz um alles, was die zuständige Systemtheorie die Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation nennt (unwahrscheinlich sind bereits die Voraussetzungen, noch unwahrscheinlicher ist adäquates Verstehen).

Die Begegnungen mit den Aliens zwecks Sprachaustausch sind sehr theatralisch. Die Aliens sind lustigerweise tänzelnd schwebende Riesentintenfische mit sieben Tentakeln – »Heptapods« – und haben für die Begegnung eine Art Regieraum konzipiert. Von Amy Adams und ihren Assistenten trennt sie ein Sichtfenster, das ihnen gleichzeitig als Leinwand/Schrifttafel dient. Ihre Schrift besteht aus kreisförmigen Tintenklecksen/Logogrammen, die sie – theatralisch – aus ihren Tentakeln spritzen. Diese Schrift muss Amy Adams rechtzeitig entziffern, der Generalstab drängt. Die Sprache der Aliens hat dabei ihre Eigenheiten. So sei sie nicht linear, heißt es (während nichtlineare Beziehungen generell jeder Sprache immanent sind – jede Metapher z. B. beruht auf einer virtuellen Beziehung zwischen an- und abwesenden Elementen –, ist die Vorstellung einer Syntax ohne zeitliche Abfolge schon ziemlich tricky/paradox).

Die Aliens selbst sehen ihre Sprache primär als Werkzeug (das müssen sie von Platon haben), und zwar eines der Manipulation von Raum und Zeit. In diesem Sinne ist die Aliensprache radikal performativ (sie beschreibt die Welt nicht nur, sondern bringt sie hervor). Wer sie spricht, hat anscheinend nicht nur eine bestimmte Wahrnehmung der Zeit, sondern direkten Zugriff auf deren Abläufe. In der Erzählung klingt das so: »I experience past and future all at once; my consciousness becomes a half-century-long ember burning outside time.« (Ich nehme Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig wahr; mein Bewusstsein wird zu einer ein halbes Jahrhundert währenden Holzglut, die außerhalb der Zeit verbrennt.) Und das beschreibt im Grunde auch den (unfairen) Kunstgriff des Films, zunächst einen linearen Zeitablauf (der Lebenserinnerung) vorzutäuschen, um dann einen zirkulären/paradoxen vorzuführen.

In etwa so, wie die Rhetorik nicht anders kann, als von ihren eigenen Tricks zu sprechen. So sehr fremd ist das natürlich nicht. Immerhin befähigt es Amy Adams rechtzeitig (aber was bedeutet schon rechtzeitig innerhalb einer gewissermaßen aufgehobenen Zeit?), bei den Chinesen anzurufen, bevor die Dinge ganz aus den Fugen geraten. Da bekommt »Arrival« plötzlich einen ganz spezifischen Sinn: Der chinesische Gesandte war zu Besuch und ging wieder heim. Unverstanden.