Charité-Angestellte demonstrieren für Tarifvertrag

Am Dienstag wurde in Berlin das sanierte Hochhaus der Charité an das Klinikum übergeben. Dazu veröffentlichte die Gewerkschaft ver.di Berlin-Brandenburg folgende Presseinformation:

Anlässlich der Schlüsselübergabe für das Bettenhaus der Charité demonstrierten 180 Beschäftigte der Charité Facility Management (CFM, ausgegliederte Tochtergesellschaft des Klinikums für nichtmedizinische und nichtpflegerische Aufgaben, jW) für bessere Löhne durch Tarifvertrag. Sie erinnerten den anwesenden Regierenden Bürgermeister an die Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag für die neue Senatskoalition.

SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen kündigen im Koalitionsvertrag an: Die Koalition setzt sich »dafür ein, dass auch für Landesunternehmen und ihre Tochterunternehmen, die bisher noch nicht tarifgebunden sind, zügig mit dem Ziel der Beschäftigungssicherung und der Angleichung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) Tarifverträge abgeschlossen werden.«

»Wir werden die Koalition an der Umsetzung dieser Ankündigung messen. Das 100-Tage-Programm der Koalition muss konkrete Schritte zur Angleichung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst beinhalten. Die Charité muss dafür in ihrem Wirtschaftsplan 2017 finanzielle Mittel einplanen. Das wird ein erster Lackmus­test dafür, wie ernst es die Koalition mit der Umsetzung ihrer Ankündigungen nimmt«, erklärt ver.di-Verhandlungsführer Kalle Kunkel.

Am Montag abend richteten Mitarbeiter des Berliner »Landesamtes für Flüchtlingsfragen« einen Brief an die Behördenleitung, in dem sie zum zweiten Mal in diesem Jahr eine »Gefahrenanzeige« nach Paragraph 15 des Arbeitsschutzgesetzes erstatten. Die erste Anzeige schrieben sie im Januar. Danach ist der »Arbeitgeber« verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten zu sorgen.

Am Dienstag wandten sich verschiedene Berliner Initiativen aus der Flüchtlingsbetreuung sowie Unterstützer an den Senat und kritisierten die Zustände in den Unterkünften:

Seit zwölf Monaten und teilweise noch länger müssen in Berlin Familien mit kleinen und großen Kindern sowie Alleinreisende, darunter Schwangere und Kranke, in Turnhallen leben. Aktuell sind dies noch über 3.000 Menschen. Die Turnhalle als Provisorium, um Menschen schnell ein Dach über dem Kopf zu geben und vor Obdachlosigkeit zu schützen, hat sich zu einem für die Menschen unhaltbaren Dauerzustand entwickelt.

Die Hoffnung auf einen nahenden Auszug in eine andere und damit hoffentlich bessere Unterkunft ist in der Wahrnehmung vieler Turnhallenbewohner mit jeder unerfüllt gebliebenen Ankündigung eines Umzugstermins in unerreichbar weite Ferne gerückt.

Das monatelange Leben in der Turnhalle ohne Privatsphäre, unter Dauerlärm und ohne Aussicht auf ein Ende hat dramatische Auswirkungen für die Menschen.

In weiten Teilen sind Resignation und (Auto-)Aggression und sehr oft auch Depressionen zu beobachten. (…)

– Beenden Sie die Unterbringung der geflüchteten Menschen in Turnhallen und anderen Notunterkünften schnellstmöglich. Angesichts der Notlage, in der die Geflüchteten sich befinden, sind zügig kreative und flexible Lösungen gefragt. (…)

– 2015 war es möglich, über 60 Turnhallen binnen weniger Tage in Notunterkünfte umzuwandeln. Mit diesem Druck muss nun auch der Leerzug der Turnhallen vorangetrieben werden. (…)

Vollständiger Text: fluechtlingsrat-berlin.de