»Hast du einen guten Anwalt, kommst du durch«

Foto: Robert Szkudlarek

Am Montag hat Ihre Gruppe junger Geflüchteter »Jugendliche ohne Grenzen« (JoG) in Saarbrücken anlässlich der dort stattfindenden Innenministerkonferenz den »Abschiebeminister« des Jahres im Rahmen einer Gala mit 300 Personen gewählt. Am heutigen Mittwoch wollen Sie den Schmähpreis übergeben. Wer soll die wenig ehrenvolle Auszeichnung erhalten?

Den Negativpreis, den wir jährlich vergeben, hat diesmal Innenminister Karl-Heinz Schröter, SPD, verdient: Nur drei der vielen Gründe dafür will ich nennen: Erstens steht er in der Verantwortung dafür, dass es Abschiebungen junger Geflüchteter in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Brandenburgs ohne Vorankündigung und im Eilverfahren gibt. Zweitens fehlt in den Unterkünften dort Schutz vor Gewalt. Drittens erhalten Geflüchtete in Brandenburg häufig nur Sachleistungen statt Bargeld.

Wer war noch in der engeren Auswahl?

Im Rennen war auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, SPD, weil er bundesweit die meisten Flüchtlinge abgeschoben hat. Zudem hat er ein ähnliches Abkommen für Afrika gefordert, wie es mit der Türkei bereits existiert, um Flüchtlinge schneller dorthin zurückzuschicken. In der engeren Auswahl stand auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl, CDU, der zulässt, dass dort Flüchtlinge abgeschoben werden, obwohl sie krank sind. Bayerns Joachim Herrmann, CSU, stand ebenfalls auf unserer Liste, weil er bekannt dafür ist, Flüchtlinge nach Afghanistan zurückzuschicken, wo Krieg herrscht. Sachsens Innenminister Markus Ulbig, CDU, bereits im vergangenen Jahr zum Abschiebeminister gewählt, war dieses Jahr wieder vorgeschlagen: Dort wurden Eltern und Kinder voneinander getrennt in unterschiedlichen Unterkünften untergebracht.

Erwarten Sie, dass Schröter den Preis persönlich entgegennimmt?

Wir haben mit seinem Ministerium für den heutigen Mittwoch einen Termin vereinbart und wünschen, dass er keinen Referenten schickt, sondern sich der Diskussion persönlich stellt. Das gehört auch zur Demokratie. Wir beißen nicht! Wir wollen ins Gespräch kommen, auch wenn er andere Ansichten hat. Wir haben Hausaufgaben für ihn vorbereitet: Er sollte in Brandenburg nicht immer nur über Flüchtlinge reden, sondern mit ihnen – auch wenn sie nur geduldet sind. Die in Deutschland angekommenen Menschen wollen partizipieren, damit ihre Erfahrungen und Kenntnisse für die Gestaltung der Flüchtlingspolitik genutzt werden können.

JoG hat den Preis zum elften Mal vergeben, hat das in der Vergangenheit Wirkung gezeigt?

Einige Abschiebeminister haben sich Zeit genommen, den Preis persönlich entgegenzunehmen. Vergangenes Jahr haben vier Innenminister unsere Konferenz besucht, um uns zuzuhören. Betroffene sind nicht nur ein Problem, sondern können Teil der Lösung in der Flüchtlingspolitik sein. Wir werden in Universitäten eingeladen; auch in Österreich und der Schweiz. JoG hat erreicht, zum neunten Integrationsgipfel mit berücksichtigt und eingeladen zu sein.

Wie ist Ihr Motto für dieses Jahr gemeint »Stoppt die grausame Asyllotterie«?

Wir sind der Meinung, dass die Behandlung jugendlicher Flüchtlinge den Charakter eines Glücksspiels hat. Viele können hier kein neues Leben beginnen. Mehr als tausend Flüchtlingskinder in Nordrhein-Westfalen erhalten trotz hierzulande geltender Schulpflicht keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Familiennachzug wurde alleinreisenden Jugendlichen oft verweigert, obwohl im Grundgesetz der Schutz der Familie festgehalten ist. Kaum noch nachvollziehbar: Wer von den Flüchtlingen darf einen Integrationskurs besuchen und wer nicht? Was die Anerkennung des Asylantrags betrifft: Hast Du einen guten Anwalt kommst Du vielleicht durch, hast Du keinen, eben nicht!