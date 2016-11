Das Wunder von Zagreb

Jetzt aber: Vor Zagreb hatte Argentinien viermal ein Davis-Cup-Finale verloren Foto: Darko Vojinovic/AP Photo

Die Tennissaison 2016 war in vielerlei Hinsicht eine bizarre und verkorkste. Nichtsdestotrotz gab es eine Reihe historischer Momente wie den Djokovic-Grand-Slam bei den French Open, den strahlenden Stan-Wawrinka-Triumph bei den US Open, den Aufstieg von Andy Murray zur neuen Nummer eins in der zweiten Jahreshälfte oder das Zementieren der tschechischen Fed-Cup-Dynastie beim schwer erkämpften 3:2 im Finale gegen Frankreich.

Noch die dunkelsten Zeiten bieten gute Geschichten. Und auch der Schlussakkord der Saison beim Davis-Cup-Finale zwischen Argentinien und Kroatien am vergangenen Wochenende in Zagreb enttäuschte nicht. Im Gegenteil.

Wer beispielsweise einen ekstatischen Diego Maradona erleben wollte, der auf den Knien zu den Sportgöttern betete, der musste nicht in irgendein Fußballstadion, sondern eben zum Tennis nach Zagreb, wo neben Maradona noch Hunderte weitere argentinische Schlachtenbummler eine doch eher fußballspielähnliche, um nicht zu sagen karnevaleske Atmosphäre verbreiteten. Das Davis-Cup-Finale in Zagreb gehörte definitiv zu den gelungensten Spektakeln der nunmehr abgelaufenen Tennissaison.

Noch nie hatte Argentinien den Davis-Cup gewinnen können, dabei aber bereits vier Endspiele verloren. Und auch jetzt sah es für das argentinische Team alles andere als gut aus.

Der erste Finaltag am Freitag verlief mit zwei knappen Matches noch ausgeglichen. Marin Cilic schlug Federico Delbonis 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2, Del Potro setzte sich mit 6:4, 6:7, 6:3, 7:5 gegen Ivo Karlovic durch. Doch beim oft vorentscheidenden Doppel am Samstag war Del Potro der schwächste Spieler auf dem Platz. Cilic gewann zusammen mit Ivan Dodig gegen Del Potro/Leonardo Mayer 7:6, 7:6, 6:3.

Erst achtmal in der sehr langen Davis-Cup-Geschichte ist es einem Team gelungen, in einem Endspiel nach einem 1:2-Rückstand noch zu gewinnen. Zudem begann Del Potro sein Einzel gegen Cilic so mittelprächtig, wie er im Doppel des Vortags aufgehört hatte. Immer wieder nagelte ihn der Kroate auf seiner schwächeren Rückhandseite fest und bestimmte die Ballwechsel. Cilic servierte zudem beeindruckend (insgesamt 34 Asse). Bei 7:6, 6:2, 5:5 waren Cilic und Kroatien nur noch zwei Games vom Davis-Cup-Sieg entfernt, und noch nie zuvor in seiner Karriere hatte Del Potro ein Match nach einem 0:2 Satzrückstand gewinnen können. Doch 2016 war in vielerlei Hinsicht das Comeback-Jahr des so lange wegen einer Handgelenksverletzung zurückgeworfenen Argentiniers. Er schaffte das Wunder. Mit seiner Vorhand (der gefährlichsten im Profitennis überhaupt) und gewann wider alle Wahrscheinlichkeit nach vier Stunden und 53 Minuten Spielzeit 6:7, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3.

Es kam zum alles entscheidenden Match zwischen Federico Delbonis und Ivo Karlovic. Erst in diesem Herbst beim Turnier in Tokio hatte es zwischen den beiden ein 7:6, 6:7, 7:6 gegeben (ein klassisches Karlovic-Ergebnis). Karlovic führte auch in der Karrierebilanz 3:1 gegen Delbonis. Bereits 37 Jahre alt, gehört Karlovic zu den ältesten Endspielteilnehmern der Davis-Cup-Geschichte. Nichtsdestotrotz hat er in diesem Jahr eine hervorragende Saison gespielt, zwei Titel gewonnen und nicht zuletzt 1.131 Asse geschlagen. Das Service des 2,11 Meter großen Kroaten gehört bekanntlich zu den unretournierbarsten, die der Tennissport je gesehen hat. Zagreb ist zudem seine Heimatstadt. Was sollte Delbonis dagegen ausrichten? Von Hause aus ist er ein Sandplatzspezialist mit verheerenden Statistiken auf mittelschnellen Hallenbelägen. Aber er hat den Vorteil eines mit extremem Spin spielenden Linkshänders.

Der Aufschlagriese Karlovic, einer der allerletzten reinen Serve-and-Volley-Spieler, der zudem seine Rückhand fast ausschließlich mit Slice spielt, kam damit zu keinem Zeitpunkt zurecht. Delbonis returnierte den übermächtigen Karlovic-Aufschlag wie ein Halbgott und durchbrach ihn viermal, ohne ein einziges Mal das eigene Service zu verlieren. Das Ergebnis 6:3, 6:4, 6:2 für einen fast traumwandlerisch sicher aufspielenden Delbonis, dem unerwarteten Helden des ersten Davis-Cup-Siegs für Argentinien im fünften Anlauf. Ekstatische Szenen folgten.