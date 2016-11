Aggressive Unternehmer

Experten und Aktive informierten die Linksfraktion über die Machenschaften der Betriebe, um Gewerkschaften loszuwerden Foto: DIE LINKE/flickr.com/CC BY 2.0

Repressalien gegen Arbeiter gehören zum Alltag in der BRD. »Zwei Milliarden Überstunden werden hier jährlich erpresst«, sagte der jW-Autor und Publizist Werner Rügemer am vergangenen Freitag in Berlin. Die Linksfraktion im Bundestag hatte Dutzende Gewerkschafter aus ganz Deutschland zu einer Betriebsrätekonferenz eingeladen, um zu diskutieren, wie sich die Mitbestimmung in Unternehmen verbessern ließe. Zu dem Thema wird es am Donnerstag auf Antrag der Linksfraktion auch eine Debatte im Bundestag geben.

Rügemer berichtete über das System hinter den Unternehmen, ihre medialen und juristischen Unterstützer. Einige Anwaltskanzleien schulten Personalvorstände und Geschäftsführer. Er nannte unter anderem die bekannte Kanzlei Schreiner und Partner. Die Juristen brächten den Unternehmern auch bei, wie sie bestehende Betriebsräte auflösen können. Momentan steht auf dem Programm etwa das Seminar »Die häufigsten Betriebsratssünden – Richtig reagieren auf typische Pflichtverletzungen des Betriebsrats«, auf dem man lernt, wie man Mitglieder des Gremiums kündigen kann. Rügemer berichtete, Wirtschaftsdetekteien würden eingeschaltet, die verdeckte Ermittler auf Zielpersonen in den Betrieben ansetzten. So würden »Kündigungsgründe konstruiert und inszeniert«, die natürlich nicht vor Arbeitsgerichten bestünden. »Aber dann ist bereits die zweite Kündigung da« – und damit ein neuer Prozess. Das zermürbe die Beschäftigten auf Dauer.

Solche sogenannten Kettenkündigungen bekamen Kollegen von Saskia Stock immer wieder. Stock ist Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Modekette H&M und berichtete auf der Konferenz von Drohungen gegen Betriebsräte. Es gebe »ständig Repressalien«: Wenn sich Beschäftigte gewerkschaftlich engagierten, würden in Einzelgesprächen Auflösungsverträge vorgelegt, oder es werde mit Versetzung gedroht. Der Konzern habe es »in den letzten 15 Jahren perfektioniert, Betriebsräte zu bekämpfen«.

In weit über der Hälfte der rund 400 Filialen in Deutschland gebe es keinen Betriebsrat. Vielerorts beobachte man »Tarifflucht«. Offizielle Zahlen zu befristeter Beschäftigung bei H&M würden nicht herausgegeben. Immerhin sei der Konzern »noch« tarifgebunden, so Stock. Nach Umfragen in den Filialen mit Betriebsrat arbeiteten allein 40 Prozent der Beschäftigten als »Stundenlöhner« und würden flexibel eingeteilt. Wer sich dann engagiere, werde seltener eingeteilt, so dass das Auskommen nicht mehr gesichert sei. Mündliche Zusagen zur Weiterbeschäftigung würden oft nicht eingehalten.

Lokale wie überregionale Medien berichteten oft nicht über Fälle von »Union Busting«, also der gezielten Behinderung von Gewerkschaftsarbeit, kritisierte Rügemer. PR-Leute verunglimpften betroffene Betriebsräte gegenüber Journalisten als Lügner. Deshalb hat er den Verein »Aktion Arbeitsunrecht« mitgegründet.

Thomas Berger, Fachanwalt für Arbeitsrecht, riet den Teilnehmern der Konferenz deshalb, sich ebenso professionelle Beratung und Unterstützung wie die Unternehmen zu holen. Außerdem sollten die Gewerkschaften noch mehr »Feindbeobachtung« betreiben, was bei den Unternehmern quasi nebenbei durch das Personalmanagement passiere. Oft käme »Union Busting« in prekären Bereichen vor, in der Nahrungsmittelbranche und bei Startups. Die möglichen Strafen für die Betriebe hält Berger für »viel zu gering«: Das Betriebsverfassungsgesetz sieht bei »groben« Verstößen gegen seine gesetzlichen Pflichten eine Höchststrafe von 10.000 Euro vor. Das bezahlten Konzerne »aus der Portokasse«, meinte eine Teilnehmerin spöttisch.

Rügemer kritisierte außerdem, dass Arbeitsgerichte keine Ermittlungskompetenz hätten wie normale Gerichte. Deshalb bräuchte es Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich speziell mit den Rechten der Gewerkschafter auskennen, forderten Berger und Rügemer. Die Anwesenden waren sich einig, dass das Betriebsverfassungsgesetz reformiert und Prozesswege verkürzt werden müssten. Sahra Wagenknecht (Die Linke) hatte eingangs darauf hingewiesen, dass dafür bereits heute eine »rot-rot-grüne« Mehrheit im Bundestag bestünde. Auch die Sachverständigen von SPD und Grünen hätten vielen der Veränderungsvorschläge zugestimmt. Doch die SPD habe diese letztlich abgelehnt, weil sie nicht im Koalitionsvertrag standen.

Im nächsten Jahr wolle die Linksfraktion eine Strategie veröffentlichen, um Mitbestimmung in Betrieben zu erweitern, beschrieb die Abgeordnete Jutta Krellmann. Sie sagte, es sei »unglaublich, wie undemokratisch die Arbeitgeber mit Beschäftigten umgehen«. Die Linke wolle vor der Bundestagswahl deutlich machen, dass sie auf der Seite der Beschäftigten steht. Offen bleibt, ob auch die Betriebsräte auf seiten der Linken stehen: »Ihr kriegt meine Stimme nur, wenn vorher die Sonntagsarbeit weg ist«, mahnte eine H&M-Beschäftigte zum Abschluss der Konferenz.