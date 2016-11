Nachschlag: »Doch lieber in bar«

Auf verlorenem Posten: Ermittler Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) im Kampf gegen die Korruption Foto: BR/Hendrik Heiden

Nachdem im »Weltspiegel« die üblichen Verdächtigen abgewatscht worden waren – neben Putin und Trump postum auch Fidel Castro –, hielt der Sonntagskrimi dem Fernsehpublikum in fahlen Farben den Spiegel vor. Frei nach dem Fall Mollath rief er mit mal trockenem, mal bizarrem Humor in Erinnerung, wie die korrupten Eliten zusammenhalten, wenn es darum geht, ihre Pfründe zu verteidigen. Die alles andere als unrealistische Verschwörung vom »Bankhaus Bayern«, das für die Prominenz in der Schweiz Schwarzgeld wäscht, über Steuerfahndung, Staatsanwaltschaft, LKA, Psychiatrie und Tennisverein bis zu den eigenen Kollegen ließ dem tapferen Ermittler keine Chance. Er mochte sich verstellen, tricksen – unfreiwillig sorgte er selbst dafür, die letzten Spuren des Verbrechens zu verwischen. Da könnte man ebenfalls Paranoia bekommen, Mobiliar und Handy auf der Suche nach Wanzen zerlegen und statt mit der Karte »lieber in bar« bezahlen. Aber soll diese letzte Freiheit nicht auch noch abgeschafft werden? (jt)