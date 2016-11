Es leben die Achtziger

Klar: Wer übernatürliche Fähigkeiten hat, wird von einer Geheimorganisation verfolgt Foto: Netflix

Wie viele Elemente der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verträgt eine Serie, ohne auf die kitschige und damit unangenehme Seite der Nostalgie zu rutschen? Wenn man die neue US-amerikanische Kultserie »Stranger Things« von den Brüdern Matt und Ross Duffer als Maßstab heranzieht, eine ganze Menge.

In einer fiktiven Kleinstadt im Bundesstaat Indiana verschwindet auf mysteriöse Weise der kleine Junge Will Byers. Dieser gehört zu einer Clique von vier Außenseitern, die in der Schule gemobbt werden und ihre Zeit vor allem mit dem Spielen des legendären Rollenspiels »Dungeons and Dragons« verbringen.

Neben seinen drei Freunden Mike, Dustin und Lucas machen sich auch der abgehalfterte Sheriff Jim Hopper und Wills Mutter Joyce (toll: Winona Ryder) auf die Suche. Zusätzlich taucht in der Stadt plötzlich ein kahlgeschorenes Mädchen auf, das über übernatürliche Fähigkeiten verfügt und von einer Geheimorganisation verfolgt wird. Sie findet Unterschlupf bei einem der Jungs und hilft mit ihren telepathischen Kräften bei der Suche nach dem verschwundenen Freund. Die fantasygeschulten Sonderlinge merken sofort, dass etwas an Wills Verschwinden gewaltig faul ist.

Auch Joyce Byers will sich mit konventionellen Erklärungen der Polizei nicht abfinden. Sie ist überzeugt, dass sich ihr Sohn noch in ihrem Haus befindet bzw. von einem übernatürlichen Wesen dort gefangengehalten wird. Da ihr zunächst niemand Glauben schenkt, steht sie vor einem hysterischen Nervenzusammenbruch. Mit unterlaufenen Augen und wirrem Haar zerhackt Byers Wände in ihrem Haus oder kauft in einem Laden den gesamten Vorrat an Leuchtketten auf, da sie glaubt, ihr Sohn könne darüber mit ihr kommunizieren.

Nachdem Ryder in den letzten Jahren in der Versenkung der ehemals erfolgreichen Schauspieler(innen) verschwunden schien – von denen es in Hollywood ja jede Menge gibt –, schafft sie mit dieser Rolle ein furioses Comeback. Nichts Ungewöhnliches, erfuhren doch einige Mimen, bei deren Auftauchen immer zuerst der Gedanke durch den Kopf schießt: »Wie, den/die gibt es auch noch!?«, durch Serien eine Revitalisierung ihrer Karrieren.

Wo ist Will? Lebt er noch? Wenn ja, ist sein Leben in akuter Gefahr? Wie kann man ihn zurückholen? Das sind die brennenden Fragen, die sich die Protagonisten stellen. Die Serie verbindet virtuos klassische Horror-, Science-Fiction-, Coming-of-Age- und Abenteuermotive. Auch gesellschaftskritische Ansätze werden gekonnt in den Handlungsstrang eingewoben.

Die Geschichte von »Stranger Things« ist hervorragend erzählt, die schauspielerischen Leistungen sind durchweg hervorragend. Was den Kultfaktor der Serie jedoch vorwiegend ausmacht, sind die zahlreichen Reminiszenzen an Horror- und Mysteryserien sowie -filme der 80er Jahre. Ob »E. T.«, »Stand By Me« oder »Nightmare on Elm Street« –nichts Genreikonisches dieser Dekade darf fehlen. Die Ähnlichkeiten im Storytelling und einzelner Motive sind aber bei weitem nicht als billige Plagiate zu bezeichnen. Dafür sind Figuren und Setting zu authentisch und die Referenzen zu liebevoll und eigenständig gestaltet.

Die Musik spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in »Stranger Things«. Immer wieder glaubt man, Variationen des »Halloween«-Motives zu hören. Auch die Synthesizer-Spielereien tragen zur Entwicklung der besonderen Atmosphäre bei, die die Serie ausmacht. Im Zentrum steht oft der alte The-Clash-Evergreen »Should I Stay or Should I Go«. Damit kann eine Serie eigentlich nur gewinnen.

Die erste Staffel umfasst acht Folgen und wurde auf Netflix ausgestrahlt. Nach dem großen Erfolg ist eine zweite Staffel bereits in Arbeit.