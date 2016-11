OPEC kämpft um Fördermengen

Auf dem OPEC-Treffen im September in Algier wurden geringere Fördermengen beschlossen Foto: Ramzi Boudina/Reuters

Vor dem Treffen der Fachminister der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) am Mittwoch in Wien hat der größte Ölproduzent Saudi-Arabien am Montag ein Treffen mit Nichtmitgliedern des Kartells abgesagt. Mit Ölexporteuren wie Russland, die nicht Mitglied der OPEC sind, sollte über Möglichkeiten zur Preissteigerung beraten werden. Die Organisation hatte im vergangenen September grundsätzlich beschlossen, Fördermengen auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu drosseln, um auf den zwei Jahre andauernden Preisverfall zu reagieren. Ohne interne Einigung seien Verhandlungen mit anderen Förderländern nicht sinnvoll, lautete die Begründung aus Riad.

Vor allem Russland und Iran sollten Fördermengen begrenzen, berichtete die Financial Times am Montag. Teheran sei dazu aber nur bereit, wenn die Länder, die in den vergangenen zwei Jahren beständig die Quoten erhöht hätten, diese zurückfahren würden. Doch Riad scheint kein gesteigertes Interesse daran zu haben. »Der Markt wird sich 2017 ausgleichen, auch wenn die OPEC nicht eingreift«, hatte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih am Sonntag erklärt. »Ich denke, die Produktion auf dem gegenwärtigen Level ist gerechtfertigt.« Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Mehr hatte am Sonntag erklärt: »Die Saudis scheinen ihre früheren Versprechen gebrochen zu haben.« Der Iran habe seit November 2014 nicht an der Überproduktion mitgewirkt. »Warum sollten wir zur Drosselung der Produktion beitragen?« soll ein Vertreter aus dem Umfeld der iranischen Delegation am Montag gesagt haben, schrieb die Financial Times.

OPEC-Delegierte aus Algerien und Venezuela wollen nun zu Verhandlungen nach Moskau reisen. »Verzichtet die OPEC am Mittwoch tatsächlich auf die seit zwei Monaten versprochene Produktionskürzung, wäre mit einem Rückgang der Ölpreise in Richtung 40 Dollar je Barrel zu rechnen«, heißt es in einer Analyse der Commerzbank. Der in London ansässige Ölhändler PVM äußerte am Montag sogar Bedenken, der Preis könne Anfang nächsten Jahres auf 30 Dollar pro Barrel sinken. Am Montag lag der Preis bei rund 47 Dollar pro Barrel. (dpa/jW)