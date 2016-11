Üblich in der Branche

In der vorgegeben Arbeitszeit nicht zu schaffen: DHL-Mitarbeiter müssen täglich 200 Pakete ausliefern Foto: Daniel Karmann/dpa-Bildfunk

Der Weihnachts-Wahnsinn klopft an die Tür. In diesem Jahr wollen Eltern ihren lieben Kleinen noch teurere Geschenke kaufen als 2015. Zwanzig Euro teurer dürfen die Spielsachen sein, pro Kind dürfen es 150 Euro sein – behauptet jedenfalls eine Umfrage der »Mytoys Group«, der »Nummer 1 für Produkte rund ums Kind«. Die Präsente werden nicht mehr beim Tante-Emma-Laden um die Ecke erworben, von den Befragten gaben 83 Prozent an, im Internet zu bestellen und sich die Pakete nach Hause liefern zu lassen.

Ausgegliedert

Gerüchten zum Trotz besorgt das nicht der Weihnachtsmann, sondern Angestellte der DHL Delivery GmbH. Die Mitarbeiter in 49 Fabriken wurden im Sommer 2015 nach wochenlangen Protesten und Streiks aus dem Mutterkonzern der Deutschen Post ausgegliedert. Dort gehen sie jetzt zu schlechteren Konditionen zu Werke. Je nach Region ist es dem Konzern ermöglicht worden, Löhne nach unten anzugleichen. Nicht von ungefähr präsentierte Konzernchef Frank Appel am 8. November die höchsten Quartalsgewinne seit jeher (siehe jW vom 9. November).

Erledigt werden konnte die Arbeit dadurch nicht besser. Bereits im Oktober sollen allein in Bayern 3.600 Pakete nicht angekommen sein. Da war die höchste Christenzeit noch nicht ausgerufen.

Der für die Paketzusteller in Bayern zuständige Gewerkschaftssekretär Mat­thias Knüttel erläuterte gegenüber jW am Montag, woran es liegt. Es gebe großen Personalbedarf bei DHL Delivery. Der niedrige Lohn reiche für die Beschäftigten in Bayern nicht aus. Das Einstiegsgehalt liege bei 2.118 Euro brutto. Unter dem Strich verdienten die Arbeiter aber weniger als im Mutterkonzern, da Zuschläge für Nachtarbeit oder das Weihnachtsgeld wegfielen. Deshalb sei die Konzernleitung dazu übergegangen, gezielt Arbeiter aus Rumänien, Ungarn, Tschechien und Polen anzuwerben. 90 Prozent der Belegschaft stamme aus dem Ausland, sagte Knüttel. Über eine Personalvermittlungsfirma habe der Betrieb zuletzt in Warschau »Leute rekrutiert«. In Deutschland wolle niemand mehr »diesen Knochenjob für dieses Geld machen«. Mehr als 200 Pakete müsse jeder Fahrer täglich ausliefern, die Überschreitung der Arbeitszeit gehöre zum Alltag. Ein Sprecher der Post verwies darauf, dass alle Beschäftigten, egal welcher Herkunft, für die Zeit den gleichen Tariflohn wie ihre hier ansässigen Kollegen erhielten. »DHL ist froh über diese Mitarbeiter, zumal sich der Großraum München auch durch wenig Arbeitssuchende auszeichnet«, erklärte ein Sprecher der Post am Montag gegenüber jW.

Mängel

Aus Sicht der Gewerkschaft kam der Paketstau im Oktober in München zustande, weil die für den größten Onlineversandhändler Amazon zuständigen Subunternehmen es nicht gewohnt seien, erhöhte Paketaufkommen zu meistern. Sendungen von Amazon seien teilweise einfach vor der Haustür abgelegt worden, sagte Knüttel. Weil auf die eigenen Auslieferer kein Verlass gewesen sei, habe Amazon Mitte Oktober begonnen, Pakete über DHL ausliefern zu lassen. Von heute auf morgen hätten bis zu 10.000 Sendungen mehr zugestellt werden müssen, erklärte Knüttel. Weil zu wenig Personal vorhanden war, seien die DHL-Beschäftigten von der Konzernleitung angewiesen worden, bei den Empfängern nur noch Benachrichtigungskarten einzuwerfen. Die Kunden sollten ihre Bestellungen in der nächstgelegenen Filiale abholen. »Das darf einem Weltkonzern nicht passieren«, sagte Knüttel. Das Paketgeschäft der DHL könne so nicht weiter funktionieren. Für die Auslieferung seien neben dem Mutterkonzern und der Delivery GmbH als dritte Partei auch Subunternehmer tätig. Gegenüber jW erklärte die Post: »Wir sind darauf angewiesen, durch den Einsatz von Servicepartnern flexibel auf Zeit- und Mengenänderungen reagieren zu können. Im Gegensatz zu Wettbewerbern seien in der Vergangenheit allerdings weniger als drei Prozent an Servicepartner vergeben worden. Die Arbeitsbedingungen der dort beschäftigten Paketzusteller sowie deren Vergütung orientiere sich an »branchenüblichen Maßstäben«, erklärte das Unternehmen. Ver.di argumentiert hingegen, das Paketgeschäft funktioniere nur, wenn es aus einer Hand laufe. »Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass meine Pakete an Weihnachten ankommen«, sagte Knüttel.

Sonntagsarbeit

Um das Weihnachtsgeschäft zu meistern, denke die Post laut über Sonntagsarbeit nach. Wie im Sommer 2015, als nach dem Streik Millionen Briefe und Pakete auf den Postämtern liegengeblieben waren. Um sie abzutragen, hatte der Bonner Konzern sonntags arbeiten lassen wollen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte das Vorhaben jedoch im Juli 2015 untersagt. Heute versuche der Konzern, Stimmung in der Politik zu machen, um sonntags arbeiten zu lassen, erklärte Knüttel. Ver.di lehnt das ab. Die Sonntagsarbeit brächte einen Rattenschwanz mit sich. Sobald DHL damit beginne, käme als nächstes der Einzelhandel, und wolle auch sonntags die Läden aufmachen. Dann sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Sonntag zum regulären Arbeitstag erklärt würde. »Wir haben uns strikt dagegen ausgesprochen«, sagte Knüttel.

Die Post behauptete gegenüber jW, davon nichts zu wissen: »Sonntagszustellung ist derzeit nicht geplant.« Das Unternehmen werde »auch in diesem Jahr wieder 10.000 Aushilfskräfte für die Weihnachtszeit einstellen«. Für »Unwägbarkeiten, wie besondere Wetterverhältnisse, Grippewellen oder nicht angemeldete Großeinlieferungen von Versandhändlern« träfe der Konzern »Vorkehrungen«. Einen Engpass könne man niemals vollständig ausschließen.