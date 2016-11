Gegen Jobabbau

Bei der Volkswagen-Tochter MAN haben am Montag in Augsburg, Berlin, Deggendorf, Hamburg, Oberhausen und Ravensburg Arbeiter gegen den Kahlschlag demonstriert. In Berlin ging die Belegschaft des MAN-Werks Reinickendorf auf die Straße (Foto). Nach Angaben der IG Metall sollen hier 300 der gut 520 Stellen vernichtet werden. Dabei hätten die Beschäftigten wegen voller Auftragsbücher massenhaft Überstunden angehäuft. Bundesweit will das VW-Management bei MAN nach Gewerkschaftsangaben 1.000 Jobs abbauen. (jW)