Sozialismus in Arabien

60. Jahrestag der Verstaatlichung des Suezkanals: Ägyptens Präsident Abdel Al-Sisi (r.) begrüßt Abdel-Hakim Nasser, Sohn des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser (Foto im Hintergrund), 6.8.2016 Foto: Handout/Reuters

Wer wissen will, warum ägyptische Linke nach dem Sturz des Langzeitherrschers Hosni Mubarak und der Machtübernahme durch die Muslimbrüder ausgerechnet im Militär einen Verbündeten sahen, um die islamistische Bewegung wieder loszuwerden, findet in dem Buch »Zwischen Marx und Mohammed. Arabischer Sozialismus« die Grundlagen. Die Denkschrift ist 1976 von Hasan M. Dudin verfasst worden und aktueller denn je. Sie gibt auch darüber Aufschluss, warum in Syrien nach mehr als fünf Jahren Krieg große Teile der Bevölkerung, allen voran die Christen, weiter hinter dem säkularen Baath-Regime Baschar Al-Assads stehen und nicht hinter den vom Westen unterstützten islamistischen Umsturzbewegungen.

Der Autor wurde 1944 in Palästina geboren, als Stipendiat zog er nach dem Abitur in die Bundesrepublik, promovierte in Westberlin. Als Journalist arbeitete Dudin für deutsche und arabische Zeitungen. 1977 ging er mit seiner Familie in den Libanon, wo er sich der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO anschloss. Nach Beginn der israelischen Invasion in dem Zedernstaat verließ er mit Tausenden PLO-Kämpfern, angeführt von Jassir Arafat, das Land und wurde mit dem Schiff nach Tunesien gebracht. Er starb 1984. Seiner Tochter Mey Dudin, ebenfalls Journalistin und für deutsche Nachrichtenagenturen mit dem Schwerpunkt arabische Welt tätig, ist es zu verdanken, dass sein Buch nun der Öffentlichkeit zugänglich ist. Sie hat das Manuskript beim Stöbern in einer Kiste mit Andenken an ihren Vater gefunden und dessen politische Bedeutung für die Gegenwart richtig erkannt.

»Heute dominiert die Religion das Leben in der Region«, schreibt Mey Dudin im Vorwort. »Zu jener Zeit, in der Hasan aufwuchs, war das anders. Als Schüler im Gazastreifen – damals von Ägypten verwaltet – erlebte er, wie Gamal Abdel Nasser erst die Ägypter, dann die anderen Araber und schließlich Menschen auf der ganzen Welt für sich einnahm.« Es war die Ära der Befreiungsbewegungen und erfolgreicher Dekolonisierungskämpfe. Große Hoffnung setzte Hasan Dudin wie unzählige andere arabische Linke vor allem in die Baath-Partei in Syrien. Er leitet in seinem Buch ihre Entstehung her, benennt ihre zentralen Ziele und zeigt auch die Spaltungslinien zum Ableger im Irak auf.

Als der Text vor 40 Jahren verfasst wurde, wurden die sozialistischen Bewegungen in der arabischen Welt eine bedeutende Gegenkraft zur panislamischen Strömung. Das Buch stellt in aller Kürze und fundiert die wichtigsten Ideen, Organisationen und Protagonisten des »arabischen Sozialismus« vor. Hasan Dudin geht auf die zugrundeliegenden Theorien ein, allen voran auf den bedeutenden Gelehrten Ibn Khaldhun (1332 bis 1406) und seine Überlegungen zum Gemeinschaftssinn und »natürlichen Zusammengehörigkeitsgefühl« der »Asabija«. Dieses sei entscheidend für die Bildung von Staaten, zur Gründung zivilisierter Gemeinschaften – und natürlich die Kriegführung. Religionen oder Ideologien hätten demgegenüber eine zweitrangige Bedeutung, heißt es in der »Mukaddima«, dem Vorwort zum Lebenswerk des großen arabischen Wissenschaftlers. »Die Asabija-Theorie ist von größter Bedeutung«, so Hasan Dudin, »weil der berühmteste Theoretiker des arabischen Nationalismus, Sari Husri, seine Nationalismusthese und sein ganzes Werk auf Ibn Khaldhun stützte. Die arabischen Gruppierungen oder Parteien, die für den arabischen Sozialismus eintreten, haben ihrerseits wieder ausnahmslos als nationalistische Bewegungen begonnen.«

Was nun aber ist der »arabische Sozialismus«? Hasan Dudins Kurzdefinition ist von der Realität der 1970er Jahre geprägt: »Arabischer Sozialismus ist eine linke Form des arabischen Nationalismus, in dem es Platz gibt für alle außer einer reichen, nichtstuerischen Oberschicht, die zudem identisch ist mit jener Schicht, die über Jahrhunderte hinweg fremden Besatzern dabei half, das Volk zu unterdrücken.«

Zur Erinnerung: Im Iran herrschte zu der Zeit noch der Schah, bei Verfassen des Buches sollte es noch drei Jahre dauern bis zur islamischen Revolution, die den Ajatollah Khomeini an die Macht brachte. Im selben Jahr, 1979, wurde unter Vermittlung von US-Präsident James »Jimmy« Carter der ägyptisch-israelische Friedensvertrag geschlossen. Vor allem Palästinenser, aber auch das Gros der übrigen arabischen Bevölkerung sahen in den Verhandlungen und in dem Pakt einen Verrat – der mitunterzeichnende ägyptische Staatschef Anwar Sadat wurde 1981 von einem Islamisten erschossen.

Für progressive Bewegungen sei es vor allem in Ägypten schwer gewesen, sich durchzusetzen. »Panarabische Gedanken hatten sich in diesem Land nie entwickelt, die Idee des Panislamismus herrschte vor. (…) Die Ägypter sind immer noch leichter für panislamische Gedanken zu gewinnen als für panarabische. Militant-islamische Parteien mit faschistischer Grundhaltung wie die Muslimbrüder gewannen in Ägypten – und meist nur dort – viele Anhänger, nie aber – trotz Nasser – konnte in Ägypten eine panarabische Partei oder Bewegung richtig Fuß fassen.« Daran hat sich in den letzten 40 Jahren wenig geändert, weshalb Ägyptens Linke im Militärmachthaber Abdel Fattah Al-Sisi gegenwärtig das kleinere Übel gegenüber dem Muslimbruder Mohammed Mursi sehen.

Mey Dudin hat das Buch ihres Vaters durch eine Zeittafel sowie Grundlagendokumente der Baath-Partei und zum Sozialismus Nassers abgerundet.