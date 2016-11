Nachschlag: Häme über Bande

Unter seinem Premierminister Olof Palme verfolgte auch Schweden einen unabhängigen Kurs (hier mit Fidel Castro am 3. Juli 1975 in Havanna) Foto: Hasse Persson/PRESSENS BILD/dpa-Bildfunk

Die Erinnerung an Fidel Castro ließen sich die Redakteure der »Presseschau« des Deutschlandfunks einige Mühe kosten. Sie übersetzten gar eine lange Passage aus dem exotischen Blatt Sydsvenskan aus Malmö ins Deutsche. Kostprobe: »Kubas Bildungs- und Gesundheitswesen galten immer wieder als Argument für die kommunistische Diktatur in Kuba. Aber ließen sich damit auf Dauer wirklich die tägliche Unterdrückung und die massiven Menschenrechtsverstöße rechtfertigen? Andere Länder schaffen es, eine niedrige Säuglingssterblichkeit mit Freiheit, Demokratie und Wohlstand zu vereinbaren – ganz im Gegensatz zu dem sozialistischen Armenhaus, das Castro hinterlassen hat.« Welche Länder? Schweden, das möglicherweise neidisch ist, dass nicht es selbst in aller Welt als das große Vorbild gilt? Oder vielleicht Haiti, das in seiner Geschichte bitter bestraft wurde dafür, dass es sich als eines der ersten Länder an der Wende zum 19. Jahrhundert mit einer Revolution vom Kolonialismus befreite? (jt)