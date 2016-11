Trump unkonventionell

Zu jW vom 21. November: »Vergeltung und Verrat«

Mumia Abu-Jamal schreibt in seiner neuesten Kolumne, dass ein Kandidat gewählt worden ist, obwohl er u. a. eine Hasskampagne gegen Mexikaner losgetreten hat. Vielleicht wurde er aber gerade deswegen gewählt? Donald Trump scheint zu unkonventionellen Aktionen zu neigen. Was passiert eigentlich, wenn er sich kurzfristig mit Wladimir Putin trifft und beide ein Ende der Sanktionen beschließen? Würde die Bundesregierung dann ihre treue Ergebenheit den USA gegenüber überdenken?

Oliver Kriebel, Berlin

Geschickter Schachzug

Zu jW vom 19./20. November: »Untoter ­Despot«

Oho! Den sonst eher farblos wirkenden Rainer Werning packt die Leidenschaft! Offenbar blind vor Wut über die Beisetzung des philippinischen Expräsidenten Ferdi­nand Marcos auf dem Heldenfriedhof in Manila, diese »infame Verhöhnung« der Opfer des »größten Despoten, Kleptokraten und Lügners, den der Inselstaat jemals hervorgebracht« habe, scheint er nicht einmal den Widerspruch zu bemerken zwischen seiner Apostrophierung des amtierenden Präsidenten Rodrigo Duterte als »eingefleischten Marcos-Fan« und seinem Bericht, dass dieser sich zur Zeit des Begräbnisses im Ausland aufgehalten und den Akt mit nüchternen Worten kommentiert habe. Doch noch schlimmer ist, dass sich Werning zu der überheblichen Verfügung an die Adresse der philippinischen Linken hinreißen lässt, diese müssten »sich gut überlegen, wie lange sie Marcos-Bewunderer Duterte noch die Stange halten wollen«. Unaufgeregt betrachtet könnte das von Duterte ermöglichte Ehrenbegräbnis einfach ein äußerst geschickter Schachzug sein, um mit dieser rein symbolischen Maßnahme die Anhängerschaft Marcos’ für Dutertes fortschrittliche, auf nationale Unabhängigkeit gerichtete Politik zu gewinnen. Und die philippinischen Linken werden keinen deutschen Oberlehrer nötig haben, um Duterte auch in Zukunft an dieser zu messen.

Sebastian Bahlo, Frankfurt am Main

Rohstoffe kontrollieren

Zu jW vom 22. November: »Mythos vom ›­Pipelinekrieg‹«

Ich denke, dass bei der Wertung nicht Mythos darüber gehört, sondern dass Krieg immer wirtschaftliche Interessen verfolgt.

In Libyen wird bereits schon fleißig Öl geklaut. Im Irak pumpen wessen Gesellschaften? Syrien hat eine geostrategisch günstige Lage für mögliche Mittelmeer-Ringgasleitungsprojekte. Was wird vor Israel und dem Libanon gepumpt? Im persischen Golf liegt wieviel in einer Blase? Wo liegen Afghanistan und Pakistan mit welchen möglichen Lieferrichtungen? Wo enden im Iran welche Stränge? Wo liegt die Ukraine, und was fließt dort durch Pipelines? (…)

Es geht darum, die Rohstoffe zu kontrollieren. Entweder wie im Irak und in Libyen mit Schürf­rechten der westlichen Unternehmen oder indem geostrategisch bedeutsame Wege blockiert werden, damit der Preis oben bleibt. Die Kontrolle über die Pipeline-Ventile macht die Gewinne unter dem Strich für denjenigen, der das Schürfrecht und die preiswerteste Transportmöglichkeit zum bedürftigen Verbraucher – egal wo – hat. (…)

Die Blockade Afghanistans seit mindestens 16 Jahren isoliert den Handel vom Iran nach Indien und China. Der Iran hat im Persischen Golf auch den Anschluss zur Blase bis nach Katar und kann bis vor die Tür der Türkei und bis ans Kaspische Meer liefern. Pumpt der Iran, dann ist Schluss mit den westlichen Werten, weil die Weltleitwährungsanlagen in das kostenintensivere Geschäft Fracking wackeln. (…)

Thomas Pietsch, per E-Mail

Grobe Unterstellung

Zu jW vom 14. November: »Die Grundfrage ­stellen«

Ein kleiner Diskussionsbeitrag zur Eigentumskonferenz des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden (OKV): Der Knackpunkt in den Thesen zur Konferenz ist der Punkt fünf. Im ersten Satz behauptet das Präsidium des OKV, dass »vielen Linken« und »auch Teilen in der Partei Die Linke« die historische Binsenweisheit, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln beseitigt werden muss, abhanden gekommen sei. Meines Erachtens ist das eine grobe Unterstellung, und ich glaube kaum, dass das auch die Auffassung aller Mitglieds­organisationen des OKV ist. Worauf stützt sich das Präsidium mit dieser Behauptung? Womit soll das bewiesen werden? Etwa nur damit, dass nicht von allen unmittelbar, unverzüglich und sofort zur sozialistischen Revolution »geblasen« wird? Im zweiten und dritten Satz werden den im ersten Satz Genannten dann illusionistische und abenteuerliche Vorstellungen vorgeworfen, nur weil sie vorerst andere Schritte als die zur unmittelbaren Beseitigung des Privateigentums gehen wollen. Diese praktische »linke« Politik will das Präsidium des OKV nicht mitmachen. Was aber will es dann? (…)

Dieter Lämpe, Hoppegarten

Auto-Manager bestrafen

Zu jW vom 21. November: »In den Wind«

(…) Da die Auto-Manager seit Jahren durch »geschönten Spritverbrauch« nicht nur unseren Staat um Milliarden Euro betrogen haben, sondern auch ihre vielen, gutgläubigen Kunden, müssen sie vor Gericht gestellt und viel härter bestraft werden als andere Steuerbetrüger. Sie haben nämlich dem Ansehen der deutschen Automobilindustrie großen Schaden zugefügt, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt.

Und die Arbeitnehmer der Automobilfirmen und ihrer Zulieferer müssen einmal mehr den angerichteten Schaden ausbaden. Schon jetzt künden die für das von ihnen angerichtete Desaster Verantwortlichen riesige Reduzierungen beim Personal an, wodurch ein großer Teil des Schadens auf die Sozialsysteme abgewälzt wird.

Werner Ortmann, Korschenbroich