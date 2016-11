Die eigenen Gesetze

In Neapel immer abgelehnt und immer da: Neapels berühmtestes Literaturthema Foto: STRINGER Italy/Reuters

Nach Italien und den USA erklimmt Elena Ferrantes Roman »Meine geniale Freundin« nun auch in Deutschland die Bestsellerlisten. Im ersten (von vier) Bänden wird, auf die Freundschaft zweier Mädchen und den Kreis ihrer Freunde, Familien und Nachbarn zentriert, die Geschichte Neapels während der ersten Nachkriegsjahre erzählt. Angeheizt wurde das Interesse an dem Roman durch die Enthüllung der (bislang unbekannten) Identität seiner Autorin. Zwei Jahrzehnte lang brachten die italienischen Feuilletons die verschiedensten Spekulationen darüber in Umlauf.

Nun gelang es einem Journalisten, der wie die junge Welt schrieb, der »Spur des Geldes« gefolgt ist, das Geheimnis zu lüften. Hinter dem Pseudonym Elena Ferrante verbirgt sich die preisgekrönte Übersetzerin der Werke von Christa Wolf, Hermann Hesse, Hans Magnus Enzensberger oder Bertolt Brecht: Anita Raja, die Frau des Drehbuchautors, Journalisten und Schriftstellers Domenico Starnone.

In der Folge fand, zusammen mit Ferrantes »genialer Freundin«, Starnones bisher wenig beachteter, obgleich schon 2005 ins Deutsche übersetzte Roman »Via Gemito« eine größere Aufmerksamkeit. Auch er erzählt, den Erinnerungen eines Sohnes an seinen gewalttätigen Vater folgend, der die Familie für seine gescheiterte Karriere als Kunstmaler verantwortlich macht und tyrannisiert, vom Neapel der Nachkriegsjahre. Thematisch stehen beide Werke in der Tradition von Curzio Malapartes Skandalroman »Die Haut« von 1949, der vom Ende des italienischen Faschismus und der Befreiung Neapels durch die Armee der alliierten Amerikaner und Engländer handelt. Unter dem Titel »Neapel ’44« ist in diesem Jahr zusätzlich die Neuauflage des – fast als Roman zu lesenden – »Kriegstagebuchs« eines Nachrichtenoffiziers aus der damaligen Zeit erschienen. Sein Autor ist der Romancier und Reiseschriftsteller Norman Lewis.

Historischer Wendepunkt

Das gemeinsame Thema der genannten Werke ist der Sieg über den Faschismus und das beschädigte Leben der sogenannten Nachkriegszeit. Neapel steht für einen historischen Wendepunkt. Zugleich bildet es, wie nun deutlich wird, in dem Jahrzehnt von 1944 bis 1954 einen Brennpunkt der Weltliteratur: Vergleichbar der Epoche des Julikönigtums in Paris (1830 bis 1848 mit dem Aufstieg des Bank- und Finanzkapitals), dem Fin de siècle in Wien (1890 bis 1914 mit dem Niedergang der Donaumonarchie) oder den Roaring Twenties in Berlin (1918 bis 1929 als Vorspiel der Weltwirtschaftskrise und dem Aufkommen der NSDAP). Durchweg bestimmen Hunger, Elend und Schmutz die verschiedenen Darstellungen. Neapel erscheint als das Sinnbild von Chaos, Anarchie und Korruption. Magie und Aberglauben bestimmen das tägliche Leben. Verschwiegenheit (omertà) und Ehre gelten als moralische Prinzipien. Mussolini hatte den Menschen suggeriert, einem ausgewählten Volk anzugehören und die legitimen Erben des römischen Weltreichs zu sein. Nun, mit dem Einmarsch der Alliierten, findet sich dieses vermeintliche Herrenvolk in der Rolle von Hungerleidern und Bittstellern wieder. Neapel hat sich in ein einziges Bordell verwandelt, in dem Prostituierte und Strichjungen für eine Dose Fleisch, ein paar Seidenstrümpfe oder eine Schachtel Zigaretten ihre Dienste anbieten.

Von Italien getrennt

1944 ist der Faschismus noch nicht besiegt. Der »Duce« ist zwar entmachtet und führt nur noch die »Repubblica Sociale Italiana«, einen norditalienischen Marionettenstaat von Hitlers Gnaden. Oppositionelle Faschisten haben sich in Rom mit monarchistischen Kräften vereint, die Macht übernommen und das Bündnis mit Deutschland aufgekündigt. Sie versuchen einer von den Kommunisten geführten antifaschistischen Massenbewegung zuvorzukommen. Zwischen italienischen Partisanen und deutschen Besatzern kommt es zu blutigen Gefechten, die Deutschen verüben brutale Geiselerschießungen. Neapel ist seit dem Einmarsch der Alliierten vom nördlichen Italien getrennt, aber auch hier stehen Sabotageakte und Rückzugsgefechte der Deutschen auf der Tagesordnung.

Ganz unterschiedlich ist die Perspektive, aus der die Epoche in den vier genannten Werken literarisch dargestellt wird. In Malapartes naturalistischem Roman erscheint die soziale Wirklichkeit zugleich symbolistisch überhöht. Die demokratischen US-Amerikaner, die in ihrem apokalyptischen Kampf gegen den Faschismus selbst in das Labyrinth der Korruption hineingezogen werden, verkörpern das, was Nietzsche mit dem Begriff des Apollinischen bezeichnet. Dagegen erscheinen die Neapolitaner mit ihrem (Über-) Lebenswillen, in dem alle Grenzen der Moral aufgehoben sind, als Repräsentanten des Dionysischen.

Bei Starnone und Lewis ist der Symbolismus durch Psychologie und Biografie ersetzt. Ihre Romane handeln vom Pragmatismus neapolitanischer Wendehälse. Der Protagonist in »Via Gemito« bewundert die Nazis, zögert unter den veränderten politischen Bedingungen aber nicht, um seiner künstlerischen Karriere willen, von der faschistischen zur kommunistischen Partei überzuwechseln. »Neapel ’44« berichtet von Advokaten, Doktoren, Ingenieuren und Professoren, die sich zuhauf anbieten, für die alliierten Nachrichtendienste Spitzeldienste zu leisten. Ihre Überprüfung anhand der beschlagnahmten Archive ergibt: Es sind die gleichen Personen, die kurz vorher mit den Deutschen kollaboriert und Ergebenheitsadressen an Adolf Hitler gerichtet haben.

Comeback der Camorra

Ferrantes realistischer Sittenroman zeichnet schon deshalb ein anderes Bild von Neapel, als seine Handlung erst in der Nachkriegszeit einsetzt (und sich in den folgenden Bänden bis in die Gegenwart erstreckt). Geschildert werden die Anfänge eines bescheidenen Wirtschaftswunders, wo Geschäfte gegründet, für neue Mode geworben und Telefone zu Statussymbolen werden. Wer geschäftlich erfolgreich ist, besitzt bereits einen Fiat und wird dafür von Frauen bewundert, von Männern beneidet. Während sich die faschistischen Schatten der Vergangenheit lichten, breiten allerdings sich neue Schatten aus.

Die Mafia mit ihrem neapolitanischen Ableger, der Camorra, die unter Mussolini ausgerottet schien, kehrt im Schlepptau der Amerikaner nach Italien zurück. Wer hochkommen oder auch nur einen Arbeitsplatz ergattern will, hat sich ihren Spielregeln zu unterwerfen.

Trotz aller politischer Veränderungen bleibt Neapel bei Ferrantes eine Stadt, die ihren eigenen Gesetzen zu folgen scheint. Letztlich ist es nicht Lila, die »geniale Freundin«, sondern Lenù, das Alter-Ego der Erzählerin, der es am Ende gelingt, durch Fleiß und Beharrlichkeit sich aus den Fängen der Stadt und ihrer korrupten Strukturen zu befreien. Lila verschwindet am Ende des Romans, so wie schon vorher ihre Tochter verschwunden ist, spurlos. Roland Barthes und Michel Foucault haben vom «Verschwinden des Autors« in der modernen Literatur gesprochen. Das war natürlich metaphorisch gemeint. In Neapel besitzt das spurlose Verschwinden von Personen eine wörtliche Bedeutung. Die Sprache der Camorra verfügt dafür über einen eigenen Begriff, er lautet lupara bianca.