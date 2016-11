Punktöter des Tages: Joe Corré

Vorheriges

»Punk’s not dead«. Das ist auch so ein Gerücht der Bettelpunks wie der Museumswärter. Stimmt ja gar nicht, verkündete der Modemacher Joseph »Joe« Corré am Samstag in London auf der Themse und fuhr mit einem Frachter vor, auf dem er diverse Devotionalien der Punkbewegung verbrannte. Dahinter prangte das Banner »Extinction! Your Future« (Deine Zukunft wird ausgelöscht). Eine Anspielung auf die gute alte Parole der Sex Pistols: »There is no future / in England’s dreaming«.

Corré ist der Sohn des früheren Sex-Pistols-Managers Malcolm McLaren und der Modeschöpferin Vivienne Westwood, die zusammen in London den Laden »Sex« betrieben, in dem alles angefangen hatte. Vor 40 Jahren war die erste Single der Sex Pistols erschienen: »Anarchy in the UK«. Schon damals gab es Ausverkaufsvorwürfe. Heute gehört sie zum Kanon der Popgeschichte. Punk natürlich auch: Mythologisch wird das so verkauft, als hätten damals ein paar Kunststudenten die Bauernkriege neu erfunden. Heute wird in ganz England dieser Bewegung mit Ausstellungen, Lesungen und allem möglichen Krempel gedacht.

Fickt euch, ruft Corré und verbrennt alte Platten, Plakate, Demoaufnahmen der Pistols. »Punk sollte niemals nostalgisch sein«, meint der 48jährige, »Punk ist zu einem Marketingwerkzeug verkommen«. Das war zwar schon immer so (sonst hätte doch auch niemand davon erfahren), ist aber trotzdem eine schöne Kunstaktion. Punk ist tot, ihr Idioten! Zur symbolischen Steigerung verbrannte Corré gleich noch ein paar Puppen mit dem Konterfei konservativer Politiker, aus denen ein Feuerwerk startete. Und das erste und einzige Sex-Pistols-Album in Form einer überdimensionierten Kreditkarte. Ein »Marketingwerkzeug« war auf jeden Fall seine Behauptung, hier würde Material im Wert von fünf Millionen Pfund verbrannt. Sonst schaut ja keiner hin. (cm)