Gegen den Rechtsruck

Mehrere tausend Menschen – nach Veranstalterangaben 3.500 – beteiligten sich am Sonnabend an der alljährlichen Silvio-Meier-Demonstration im Berliner Stadtteil Friedrichshain. In Redebeiträgen und auf Transparenten verurteilten die Aktivisten die rassistische Politik der Bundesregierung und die fortschreitende Militarisierung. Außerdem bekundeten sie ihre Solidarität mit linken Hausprojekten. Es gab keine nennenswerten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Hausbesetzer und Antifaschist Silvio Meier wurde am 21. November 1992 von Neonazis ermordet. (jW)