Das schwarze Scharf

Zeichnung aus dem »Kamasutra der Frösche« von 1982 Foto: Zeichnung: Tomi Ungerer / Aus: Tomi Ungerer ‚Kamasutra der Frösche‘, 1982, 2016 by Diogenes Verlag AG, Zürich

»Natürlich ist auch Irland kapitalistisch, aber trotzdem sind hier alle gleich«, sagt Tomi Ungerer, lächelt freundlich und offenbart ein beeindruckend unkorrigiertes Gebiss, das zu seinem durchgearbeiteten Gesicht passt wie zum ganzen Mann. Wir sitzen im Garten des »Three Castle Head Café«, das Tomi Ungerers Sohn Lukas und dessen Frau Joanne betreiben, von Juni bis August, länger dauert die Saison nicht im äußersten Südwesten Irlands, wo Wind und Atlantik ungebändigt und wild sind. »The Winter here is a challenge«, meint Ungerers Frau Yvonne, bei Regen, Wind und einer bis zum äußersten rauhen Witterung lässt sich zwischen Kühen, Schafen und klugen Hütehunden nur eingeschränkt ein Outdoor-Leben führen. Hier muss man die Menschen im Kopf und im Herzen haben, denn zu Besuch kommen sie eher selten und vereinzelt.

Tomi Ungerer hat die Tücken des Wetters selbst erlebt. Vor einigen Jahren, erzählt er, habe ihn auf dem kurzem Weg vom Atelier ins Wohnhaus eine Windbö gepackt und drei Meter weit durch die Luft und dann aufs Kreuz geschleudert. Sein Sohn Lukas, ein Kerl von Mann und mit Mitte bis Ende 30 voll im Saft, kann das bestätigen: im Winter komme man oft nur in der Hocke geduckt im Entengang über den Weg, sonst werde man vom Wind umgerissen.

Doch jetzt ist Juni in Ungerer-Land, und die 160 Hektar auf dem umtosten Südwestzipfel Irlands zeigen sich sonnig und einladend. Tomi Ungerer ist 84 Jahre alt, hat internationale Klassiker für Erwachsene und für Kinder geschrieben und gezeichnet, ein ganzes Museum ist ausschließlich ihm und seiner Arbeit gewidmet, und der gebürtige Straßburger, der sich weder als Franzose noch als Deutscher sieht, sondern als Elsässer und Europäer, ist weiter unermüdlich produktiv. Gerade arbeitet er an einem Buch über den Tod: Ein Verstorbener liegt im Grab, ihm ist langweilig, er kehrt zu seiner Familie zurück, weckt seine Frau, die ihm empfiehlt, erst einmal zu duschen, wobei ihm das Wasser durchs Gerippe läuft. Als er seine Kinder zur Schule bringt, wird er vom Biologielehrer gleich für den Unterricht in Anatomie eingespannt, und schon ist es aus mit der Friedhofsruhe.

Tomi Ungerer trinkt einen Schluck Kaffee und dreht sich eine Zigarette. »Mein Hut hat keine Ecken, aber mein Kopf«, sagt er, nimmt den alten Filzdeckel vom Kopf und lacht. Die Tod, Lebensgefahr und asozial-rücksichtsloses, gesellschaftsschädigendes Verhalten insinuierenden Aufschriften auf Tabakpackungen verachtet er wie die Nichtraucher- und Volksgesundheitslobbyisten, die er »Faschisten« nennt. Ein Auge hat er verloren, den Krebs und mehrere Herzinfarkte überlebt, und wenn so jemand das heute schon etwas kalenderblattmäßig wirkende Malmot »Tumor mit Humor« benutzt, dann darf der das.

Realismus für Kinder

Kurz vor der Reise nach Irland hatte ich noch einmal »Kein Kuss für Mutter. Eine Geschichte über zu viel oder zu wenig Liebe« gelesen und angeschaut, einen Klassiker, der 1973 in den USA und auf deutsch 1974 bei Ungerers Stammverlag Diogenes erschien; in den USA wurde es zum »schlimmsten Kinderbuch des Jahres« gewählt, weil die Hauptfigur, der junge, freche Kater Toby Tatze, sich mit einem Freund eine Corona ansteckt, »um sich Mut anzurauchen«. Auf dem Frühstückstisch der Familie Tatze ist eine Flasche Schnaps zu sehen; Tobys Vater, der in einer Rattensalamifabrik arbeitet, kennt auch die Erziehungsmaßnahme Stockhiebe, die Toby Tatze aber weniger zu schaffen machen als das stetige Abgeküsstwerden von seiner Mutter. Für die Hüter einer aufgeklebten Moral waren das Gründe genug, Ungerer aus den USA herauszuekeln.

Zeichnung dem im Oktober 2016 bei Diogenes erschienenen Büchlein »Warum bin ich nicht du?« Foto: Zeichnung: Tomi Ungerer / Aus: Tomi Ungerer 'Warum bin ich nicht du?', 2016 by Diogenes Verlag AG, Zürich

»Das ist ein sehr autobiographisches Buch«, sagt Tomi Ungerer über »Kein Kuss für Mutter«. Er wollte nie überbehütet sein, sondern seinen eigenen Weg gehen und finden. In die USA war Ungerer Mitte der 50er Jahre ausgewandert, mit ein paar Manuskripten und 60 Dollar in der Tasche. Als er ankam, war er unterernährt und an einer Rippenfellentzündung erkrankt, kam wieder auf die Beine, veröffentlichte sein erstes Kinderbuch, reüssierte als Grafiker und Zeichner und schockierte in den 60er Jahren die Ostküstenschickeria, indem er sie zeigte, wie sie war: intrigant, selbstsüchtig, sexuell zwangsexzessiv und in all dem bigott und verlogen.

Seine Kinderbücher waren bei Kritikern umstritten, aber große Publikumserfolge. 1961 erschien »Die drei Räuber«, ein Märchen, das niemals alt wird. So geht das los: »Es waren einmal drei grimmige Räuber mit weiten schwarzen Mänteln und hohen schwarzen Hüten«. Kurz darauf heißt es von ihnen: »Es waren schreckliche Kerle. Wenn sie auftauchten, fielen die Frauen um vor Angst, die Hunde zogen den Schwanz ein, und selbst die mutigsten Männer ergriffen die Flucht.« Eines Nachts überfallen sie eine Kutsche, in der das Waisenkind Tiffany sitzt, das sich über ihre Gesellschaft freut, bei ihnen lebt und sie dazu inspiriert, aus einem prächtigen Schloss ein Waisenhaus zu machen. Die Kinder revanchieren sich und bauen »eine Stadtmauer mit drei mächtigen Türmen. Für jeden Räuber einen Turm. Aus Dankbarkeit.« Wer hier nicht ein paar Tränen zerdrückt, hat keine.

Es gibt das Böse in Tomi Ungerers Kinderbüchern, aber die Bestie kann gezähmt und besiegt werden durch die Liebe, die sich bei Ungerer – wie schon bei Oscar Wilde – oft in der unschuldigen, naiven Liebe eines Kindes zeigt. Ein wundervolles Beispiel für dieses nicht als »pädagogisch wertvoll« eingestufte Herangehen ist »Zeraldas Riese«, ein Bändchen, das 1970 erschien und reichlich ungemütlich beginnt: »Es war einmal ein einsamer Menschenfresser, ein Riese von Gestalt, und wie alle Menschenfresser hatte er scharfe Zähne, einen stacheligen Bart, eine große Nase, ein langes Messer, schlechte Laune und einen riesigen Appetit. Am allerliebsten auf der Welt aß er kleine Kinder zum Frühstück.«

Kein Dutzi-Dutzi

Wenn er Kohldampf schiebt, singt der Menschenfresser sein Menschenfresser-Lied: »Schnupper! Schnüffel! Ich bin so hungrig heut! / Fünf, sechs Kinder, wär das ’ne feine Mahlzeit! / Schnupper, schnüffel, schnipp und schnapp, / Wenn ich ein paar Kinder find, / Schling ich sie hinab!« Doch das Mädchen Zeralda, eine Kochkünstlerin, wird eben nicht gefressen, sondern bringt den Menschenfresser von seinem speziellen Rohkostfanatismus ab und setzt ihm die herrlichsten Speisen vor, bis es am Ende heißt: »Die Jahre vergingen. Zeralda wuchs zu einer schönen Jungfrau heran. Der wohlgenährte Menschenfresser rasierte sich den Bart ab. Sie verliebten sich ineinander, machten Hochzeit, lebten vergnügt und bekamen eine Menge Kinder. Und so, möchte man meinen, lebten sie glücklich bis an ihr Ende.« Schöner geht es schwerlich.

Kinder lieben Abenteuer, sie lieben Frechheit, die über Macht triumphiert, und sie lieben ein Happyend – aber erst nach viel Aufregung und Gefahren, die überwunden werden müssen. Nicht gleich von Anfang an darf »alles gut« sein, das ist stinklangweilig! Alle guten Bücher für Kinder und Erwachsene sind so, Robert Louis Stevensons »Schatzinsel«, Mark Twains »Huckleberry Finn«, und auch Otfried Preußlers »Räuber Hotzenplotz«, ein reines Kinderbuch, folgt dieser Regel. Mit dem Kuschelwelt-Eititei der meisten heutigen Kinderbücher ödet man Mädchen und Jungen, sofern sie noch nicht vollkommen darauf dressiert und abgerichtet sind, einfach nur an, erstickt ihre Phantasie, verblödet sie sträflich, und die Überprotektion führt dazu, dass sie vor alldem Angst haben, was sie am liebsten täten. Auch Erwachsene, die nicht auf Lebensschönheitsverzicht konditioniert sind, lieben, auf einer anderen Entwicklungsstufe als Kinder, die Welt als Eigenwillen und Vorstellung und nicht als Ort der einfältigen Verstellung mit Dutzi-Dutzi.

Ein unzähmbar unabhängiger, freier Geist: Tomi Ungerer, geboren am 28. November 1931 in Strasbourg Foto: Jean-Marc Loos/Reuters

Dieser kranken Simulationswelt- und Menschensicht hat sich Ungerer stets verweigert. Und so unterschiedlich seine Bücher für Kinder, seine autobiographischen Erzählungen, seine Illustrationen und seine erotomanischen Werke auch sind, so gilt für alle gleichermaßen: Ungerer lügt keinem die Hucke voll, und genau das ist die Verlockung, in die Welt einzutauchen, wie Ungerer sie wahrnimmt und sie mit seinen Augen zu betrachten. Das hält seine Bücher klassisch jung; man entdeckt, so man sich selbst verändert, immer wieder Veränderungen, blinde Zustimmung ist nicht Pflicht, Zweifel sind selbstverständlich erlaubt, und ein eigener Blick des Publikums aufs Gros und aufs Detail ist ausdrücklich erwünscht und willkommen. In Tomi Ungerer waltet ein unzähmbar unabhängiger, freier Geist, produktiv, spielerisch und mutig genug, die Welt als das anzusehen, was sie ist und nicht als das, was sie nach den Maßgaben einer in Angst erstarrten Mehrheit sein sollte. Dabei hat Ungerer gar nichts gegen Angst als solche: »Keine Angst, kein Mut«, hat er gesagt; nur wer Angst kennt, kann auch den Mut entwickeln, sie zu überwinden.

Provokateur und Grenzensprenger

Auch die Illustrationen, die Ungerer für »Das große Liederbuch« zeichnete, das 1975 veröffentlicht wurde, gehören zum Kanon der deutschsprachigen Kultur. Wie Ungerer den »Bruder Jakob« in der freien Natur seinen Rausch ausschlafen lässt, ist so grundgütig und lustig, dass man sich gleich mit ins Bild betten möchte. In den USA verzieh man dem Provokateur und Grenzensprenger Ungerer nicht, zumal der bekennende Erotomane und Sexmaniac eben nicht heuchelte, sondern freimütig zeichnete und schrieb. Doch der Diogenes Verlag ging mit ihm durch dick und dünn, und so zog Ungerer mit seiner Frau Anfang der 70er Jahre nach Neuschottland in Kanada, wo sie in der Wildnis lebten, lernten, wie man in harschem Klima mit Tieren zusammenlebt von deren Geburt bis zur Hausschlachtung. Dieses Leben beschrieb und illustrierte Ungerer später in seinem hinreißenden Buch »Heute hier, morgen fort«, das 1983 erschien.

Etwas mehr mit Tomi Ungerer bekam ich zu tun, als ich auf einer kulinarischen Reise bei Ungerers Freund Philippe Schadt im elsässischen Blaesheim aß. Schadt, Herr der Kohlköpfe, zeigte mir ein Kabinett im ersten Stock, das Tomi Ungerer mit erotischen, saftigen und in jeder Hinsicht appetitanregenden Wandbemalungen verziert hatte. Für die 30. Ausgabe der kulinarisch-künstlerischen Zeitschrift Häuptling Eigener Herd, die ich etwa 15 Jahre lang mit dem Stuttgarter Meisterkoch Vincent Klink herausgab, lieferte Ungerer die Zeichnungen. Damit das Heft pünktlich im Frühjahr 2007 erscheinen konnte, holte Vincent Klink die Zeichnungen im Schwarzwald ab, wo Ungerer bei einem befreundeten Hotelier und Koch lebte. Ungerer zeichnete beim Rouge auf Papiertischdecken, Klink fuhr ein paarmal bei ihm vorbei, und fertig waren die Illustrationen. So geht das!

An Vincent Klink erinnert sich Tomi Ungerer auch bei unserem Gespräch in Irland. »So ein freundlicher Mann«, sagt er. »Als ich so krank war und nicht laufen konnte, hat er mir seinen besten Stock geschenkt. Den habe ich heute noch.« Wir sprechen auch über Ungerers Kollegen Nikolaus Heidelbach, den Illustrator, Zeichner und Autor großer Märchen und höchst eigenwilliger Geschichten für Kinder und Erwachsene, dem ich nach meiner Rückkehr eine Idee erzähle, zu der mich die Reise nach Irland inspirierte und die sich in Worten so beschreiben lässt: Die Bäuerin, verunziert nicht durch eine einz’ge Warze, / in Gummistiefeln und in Strapsen, trägt das kleine Schwarze.

Heidelbach, Ungerers Cousin im Geiste, zeichnete das Blatt und schenkte es mir. Ungerer sagt: »Der Tod, die Liebe, die Frauen, das ist das magische Dreieck. Für Gott ist da kein Platz.« Tomi Ungerer ist kein religiöser Mensch, aber nicht aus kategorischer Ablehnung heraus, sondern weil er den Glauben, den er suchte, nicht fand. Auf die Frage, was er Gott fragen würde, wenn er ihm einmal begegnen sollte, hat er einmal geantwortet: »Wann haben Sie sich zum letzten Mal rasiert?« Der Mann ist ein Schalk, und er macht Bücher für ein ganzes Leben. Seines möge bitte noch lange andauern, das wünsche ich ihm und mir. Aus Dankbarkeit.