Pol & Pott. Scharfer Erdnusseintopf

Rein filmisch passiert nicht viel, aber dramaturgisch schon; »Die Klasse« (Frankreich 2008) von Laurent Cantet ist faszinierend. Wir schauen 125 Minuten in eine französische Schule hinein, die meiste Zeit davon sogar nur in eine Klasse. Da geht es allerdings ab. Es werden viele Fragen aufgeworfen, aber keine Lösungen geboten. Zuweilen gibt es Momente, in denen etwas gelingt. Kurze Zeit später liegt wieder alles am Boden.

François Marin (François Bégaudeau) ist Französischlehrer in einer sogenannten Brennpunktschule in Paris. »Ich unterrichte das Einmaleins und nebenbei bin ich noch Mathelehrer«, stellt sich einmal Kollege von ihm vor. Dieser Satz wirft kein gutes Licht auf die Schüler der Schule. Sie seien einfach zu blöd für mehr als das Minimalprogramm, soll das heißen. Aber verstehen die Lehrer die Schüler? Marin gibt sich Mühe. Trotzdem ist seine Welt nicht die der Schüler, die sich auf viele verschiedene Nationalitäten bezieht. Will man sie erreichen, braucht man mehr als einen rigiden Lehrplan.

Es geht in erster Linie um eine Konkurrenz der Sprechweisen. Beim Konjugieren der Verben in verschiedenen Vergangenheitsformen gibt es Protest. Ein Mädchen meint, so hätte noch nicht mal ihre Großmutter geredet. Sprachanwendung habe auch etwas mit Intuition zu tun, sagt der Lehrer. Was ist denn das, Intuition, lautet die Rückfrage.

Der Lehrer ist ein Schauspieler, die Schüler sind Laiendarsteller. Echte 14jährige aus dem 20. Arrondissement. Es wurde viel improvisiert. Der Regisseur sagte Le Monde, er habe sich an drei Regeln gehalten: Keine Psychologie betreiben! Nicht extra komisch sein wollen! Immer einen konkreten Begriff finden!

Schön sind die Momente, wenn die Schüler an ihren Selbstporträts arbeiten und die Ergebnisse zeigen. Da macht auch endlich mal Souleymane (Franck Keïta), der ewige Verweigerer, mit. Er präsentiert sich, seine Familie und seine Freunde anhand von Handyfotos und darf darauf stolz sein. Später erhält er einen Verweis, obwohl nicht nur er, sondern auch Marin einen Fehler gemacht hat. Der Lehrer darf weiterarbeiten, der Schüler wird von seinen strengen Eltern wahrscheinlich in ein Dorf nach Mali zurückgeschickt. Die Schüler kritisieren immer wieder, dass die Schule (wie die Gesellschaft) ihren Background ignoriere. Französische Namen, französische Literatur, französisches Essen. Vorschlag: Scharfer Erdnusseintopf mit Spinat und Süßkartoffeln aus Westafrika:

Eine Zwiebel schälen, klein würfeln. Zwei Chilischoten in dünne Ringe schneiden. Zwei Süßkartoffeln schälen und mit zwei Möhren in Scheiben schneiden. Vier Tomaten waschen, trockentupfen, kleinschneiden. 250 g Spinat waschen, abtropfen lassen und grob hacken. Zwei EL Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Chilischoten darin glasig dünsten. Möhren und Süßkartoffeln zugeben, anschwitzen. Tomaten untermischen, dreiviertel Liter Wasser angießen. Salzen, pfeffern, zum Kochen bringen. Bei mittlerer Hitze offen 15 Minuten köcheln lassen. Etwas heiße Brühe abnehmen. 100 g Erdnusscreme im Mixer mit der Brühe glatt rühren und in den Eintopf rühren. Spinat dazugeben, weitere fünf Minuten garen. Eintopf mit Salz und Pfeffer abschmecken.