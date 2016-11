Vorschlag: Die jW-Programmtips

Michael Kohlhaas kämpft fanatisch für sein Recht: »Michael Kohlhaas« Foto: ARTE France/Les Films d'Ici

AIDS – Erbe der Kolonialzeit

SARS, Vogelgrippe, HIV, Ebola – und bald, wie in nicht mehr zählbaren Filmchen vorhergesagt, der Zombie­virus? An AIDS starben bislang mehrere zehn Millionen Menschen, mehr als 30 Millionen sind mit dem HI-Virus infiziert. Neben der Suche nach einem Impfstoff ist die größte Herausforderung, die Dynamik der Pandemie zu verstehen. Virologen, Biologen und Historiker haben die Spuren des AIDS-Virus bis zu seinen Anfängen zurückverfolgt. In Krankenhäusern und Laboren in der Demokratischen Republik Kongo stießen die Forscher auf ein Archiv von Gewebeproben aus der Kolonialzeit.

Arte, Sa., 21.40

James Patterson: Alex Cross

Bisschen Erholung: Polizeipsychologe Alex Cross jagt einen skrupellosen Serienkiller. Ist es die reine Lust am Töten oder steckt System hinter den Morden? Das Übliche, gut inszeniert. Mit Tyler Perry (Alex Cross), Jean ­Reno (Leon Mercier). USA/F 2012. Regie: Rob Cohen.

ZDF Neo, Sa., 22.00

Diplomatie

Es ist die Nacht vom 24. zum 25. August 1944: Die Alliierten stehen vor den Toren von Paris, und Stadtkommandant General Dietrich von Choltitz ist bereit, Hitlers Befehl auszuführen und die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Ihr Schicksal liegt in seinen Händen. Doch dann trifft der schwedische Konsul Raoul Nordling in Choltitz’ Hauptquartier ein und versucht, ihn umzustimmen. Etwas müde, wie alles vom späteren Schlöndorff. Mit Burghart Klaußner, Robert Stadlober. F/D 2014. Regie: Volker Schlöndorff.

Arte, So., 20.15

Michael Kohlhaas

Wuchtige Adaption von Heinrich von Kleists Novelle um den betrogenen Pferdehändler, der gegen die Herrschenden aufbegehrt, mit einem groß aufspielenden Mads Mikkelsen. Und ganz gewiss sieht man hier die Parabel zur Zeit, wenn man es genau bedenkt vor allem für eine Linke, die sich fragen muss, welche Handlungsoptionen aus ihrer Analyse folgen. Mit Bruno Ganz (Gouverneur), David Bennent (César). Regie: Arnaud des Pallières.

Arte, So., 21.35

Precht

Herrschaft der Zahlen – ist alles vermessbar?

Können uns Zahlen die Welt, unser Leben erklären? Die Algorithmen versuchen auf jeden Fall, es uns wegzunehmen. Darüber spricht Richard David Precht mit dem Physiker, Philosophen und ZDF-Moderator Prof. Harald Lesch. Die Verprechtung der Welt schreitet voran.

ZDF, So., 23.55