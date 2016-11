Unreflektiertes Lustigmachen

Zu jW vom 19./20. November: »Papageibunte Fahrradfahrer«

Lieber Hagen Bonn, Deine Kolumne über die »Papageienfahrer« hinterlässt bei mir den Eindruck des unreflektierten Lustigmachens. Die Vermutung liegt nahe, dass Du nicht selber täglich 25 Kilometer radfährst, sondern anscheinend Deinen Drahtesel nur für den Weg zum Bäcker, zum Bahnhof, zur Kiezkneipe und den obligatorischen Herrentagsausflug gebrauchst, welches dann auch die einzige jährliche Radtour ist, die Du Dir gönnst. Andernfalls wüsstest Du, dass jede noch so rudimentäre Gangschaltung (und 21 Gänge sind bitteschön so 90er Jahre, dass man merkt, dass Du nicht annähernd in der Materie steckst …) allein schon das Anfahren an der Ampel im Flachland erheblich erleichtert, wenn man seine Radtasche mit sieben Kilo Arbeitsklamotten plus täglichem Einkauf bequem vorwärtsbringen will. Mal abgesehen davon, dass es keine »Treckingfahrer« gibt, sondern höchstens »Trekkingfahrer«. ’N bissel investigative Recherche würde dem »echten« Journalisten gut zu Gesichte stehen.

Über die Vorteile von Funktionsshirts gegenüber der Baumwolle lasse ich mich hier mal nicht aus, auch wenn ich Dir recht geben muss, dass man da auch Understatement-Schwarz nehmen sollte statt Kakelbunt, aber Geschmack ist nun mal Geschmackssache. (…)

Jurek Paubel, per E-Mail

Fehlende Forschung zu Eigentum

Zu jW vom 19./20. November: »Marx und seine optimistische Prognose«

Bis 1972 gab es Betriebe mit staatlicher Beteiligung. Sie wurden damals nicht »enteignet«, sondern der private Anteil der Komplementäre in diesen Kommanditgesellschaften wurde durch den Staat aufgekauft. Leider verlief dieser ursprünglich für einen längeren Zeitraum angedachte Prozess als »rotgardistische Attacke gegen das Kapital«, die Lenin seinerzeit in der Sowjetunion ausdrücklich abgelehnt hatte. Es bestand keinerlei Anlass, privates und genossenschaftliches Eigentum auf diese nicht marxistische Weise abzuschaffen, da das Volkseigentum und das Staatseigentum in Industrie, Landwirtschaft sowie Handel und Gewerbe dominierten. Nach 1972 gab es weiterhin Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die »nicht industriell« produzierten. Offenbar fehlte es an wirklich marxistischen Forschungen zu Eigentum unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen. Der größte Kehraus oder besser das Rollback der in der DDR existierenden Eigentumsformen setzte nach 1990 mit der Vereinnahmung durch die Bundesrepublik Deutschland und der übergestülpten bundesdeutschen Rechtsordnung ein. Nicht einmal zu einer neuen deutschen Verfassung reichte es bei der sogenannten Vereinigung, die sich als Beitritt vollzog, den Herr Schäuble damals einem unbedarften Herrn Krause diktierte. Übrigens blieben viele ehemalige Komplementäre weiterhin Direktoren oder Werkleiter. Hier wäre ein Blick in die Memoiren von Sergej Schilkin sehr zu empfehlen. Die Schilkin KG in Berlin und ihr Komplementär waren legendär.

Hans-Jürgen Nagel, per E-Mail

Rituelle Proteste

Zu jW vom 21. November: »›Es wird von der berechtigten Kritik abgelenkt‹«

Ja, es stimmt leider: G-20-Gipfel kosten perverse Summen Staatsgelder, sind kaum effektiv und provozieren jeden, der in Maßstäben globaler Gerechtigkeit und sozialer Verantwortung denkt! Dennoch sei die Frage erlaubt, was rituelle Dagegen-Proteste bislang wirklich gebracht haben. Da arbeiten nun die klügsten Köpfe der internationalen Linken an der Ausarbeitung einer Blockadedemo in Hamburg und bringen zu den Unsummen der beteiligten Regierungen an diesem nutzlosen Spektakel weitere Unsümmchen leider weitgehend wirkungsloser Latschdemos und Sitzblockaden zusammen. Sie versuchen, sich nicht schon vorab kriminalisieren zu lassen, und wissen doch aus Erfahrung, dass es Krawalle geben wird, die so wunderbar nützlich von der berechtigten Kritik ablenken, dass sie nur gekauft sein können.

Wäre es nicht besser, mal einen klugen Gegenentwurf zu dem G-20-Getue auf die Beine zu stellen und die selbstverliebte Elite mit einem Aufmerksamkeitsboykott zu strafen? 20.000 Polizisten schützen einige wenige Politikerinnen und Politiker – und es interessiert so wenige, dass der ganze Irrsinn sich selbst entlarvt? In unverdächtiger Entfernung könnte eine »Karl-Liebknecht-Konferenz« globale Beschlüsse der internationalen Linken beraten und beschließen und das dabei einzusammelnde Geld für nachhaltige, linke Vergemeinschaftungsprojekte (Wohnen, Produzieren, Mobilität, erneuerbare Energien in Genossenschaften etc.) aufwenden. Das wäre eine schöne Schlagzeile: »G 20 labert – Internationale Linke handelt!«

Andreas Beck, per E-Mail

Gesamtdeutsche Mannschaft

Zu jW vom 18. November: »Faustdicke ­Überraschung«

Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was die Unterzeile in diesem Beitrag soll, dass 1956 »zwei deutsche Staaten zur Olympiade« antraten. Fakt ist doch, dass nach dem Beschluss auf der 51. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) 1955 in Paris die beiden deutschen Nationalen Olympischen Komitees verpflichtet wurden, eine gesamtdeutsche Mannschaft nach dem Leistungsprinzip zu bilden – beginnend mit den Olympischen Winterspielen 1956. Das war auch die Voraussetzung dafür, dass 36 DDR-Athleten bei den Sommerspielen 1956 in Melbourne und Stockholm am Start waren – aber eben in der gesamtdeutschen Olympiamannschaft. Und das wird auch im offiziellen Medaillenspiegel dokumentiert, wo das Team GER mit sechsmal Gold, 13mal Silber und siebenmal Bronze Rang sieben belegte. Dass der Autor Klaus Huhn eine Extrawertung für die DDR (1/4/4) anbietet, ist deshalb historisch einfach falsch. Erst seit den Olympischen Winter- und Sommerspielen 1968 in Grenoble und Mexiko-Stadt stellten die beiden deutschen Staaten jeweils eigene Teams, was nicht zuletzt der damaligen politischen Realität geschuldet war.

Raymund Stolze, Hoppegarten OT Hönow