»Das Wort ist die einzige Waffe«

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages am Donnerstag in Bogotá erklärte der oberste Comandante der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC), Timoleón Jiménez:

Wir Kolumbianer haben mehr als sieben Jahrzehnte Gewalt, ein halbes Jahrhundert offenen Krieg, 33 Jahre Dialogprozesse, ein halbes Jahrzehnt Diskussionen in Havanna, die Enttäuschung vom 2. Oktober (Ablehnung des Friedensvertrags im Referendum; jW) und die historisch größte Anstrengung um einen mehrheitlichen Konsens der Nation erlebt, bis wir die Unterzeichnung dieses Endgültigen Abkommens erreichen konnten. (…)

Das Volk dieses Landes ist der Gewalt, der Intoleranz, der Stigmatisierungen und der Verleumdungen überdrüssig. Es fordert und verlangt eine tiefgreifende Veränderung der politischen Sitten, die Beseitigung von Korruption, Lüge und Betrug. Die erste nationale Forderung ist es, dass der Einsatz von Waffen in der Politik beendet wird, ist die nach einer Garantie des Rechts auf eine abweichende Meinung, auf Opposition, auf den Protest gegen eine schlechte Verwaltung, gegen ungerechte Gesetze, gegen Willkür und gegen den Machtmissbrauch durch Beamte. Die Garantie des Lebens, der persönlichen Unversehrtheit, der Bewegungs- und der Gedankenfreiheit muss Wirklichkeit werden. (…) Mit diesem Abkommen werden die ideologischen, politischen und Gewissenspositionen nicht beiseite gelegt. Wir beenden lediglich endgültig den Krieg, um uns künftig in zivilisierter Weise mit unseren Widersprüchen auseinanderzusetzen.

Aus diesem Grund fordern wir die schnelle und effiziente Umsetzung des Abkommens, um die Verwirklichung des demokratischen Zusammenlebens, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit in unserem Land in Angriff zu nehmen. Keine Morde mehr an Gewerkschafts-, Bauern- und Volksführern, an Landforderern, an sozialen Aktivisten und linken Oppositionspolitikern. Keine Drohungen und Feindseligkeiten mehr. Es ist nicht hinnehmbar, dass zu diesem Zeitpunkt weiter Guerilleros der FARC fallen, was mit merkwürdigen Argumenten begründet wird, oder dass Anklagen über Menschenrechtsverletzungen noch immer unser täglich Brot sind, dass sich Gemeinden überall besorgt über Besatzungspläne des Militärs zeigen und sich darüber beschweren, dass entgegen der Vereinbarungen Operationen zur gewaltsamen Zerstörung ihrer landwirtschaftlichen Anbauflächen durchgeführt werden. Das Land wurde überrascht durch die gewaltsame Räumung des Friedenscamps auf der Plaza de Bolívar (in Bogotá; jW) und durch die Untätigkeit der nationalen Regierung angesichts der Morde an Bauernführern und Aktivisten der Marcha Patriótica. Während sie der Nationalen Armee Glückwünsche für Schläge gegen die ELN ausspricht, gibt es keine Solidarität mit den Familien der getöteten Aktivisten der Volksbewegungen und Guerilleros der FARC.

Wir vertrauen darauf, in voller Legalität an den kommenden Diskussionen und an der Politik teilnehmen zu können. Wir heben hervor, dass die Bildung einer Übergangsregierung für das Land von großer Bedeutung wäre. Deren grundlegendes Ziel wäre die genaue Umsetzung der Abkommen von Havanna, und sie sollte von allen Kräften und Schichten gebildet werden, die ohne Pause für diese gearbeitet haben. (…) Wir halten es für unverzichtbar für das Wohl des Landes, dass das Wort die einzige Waffe ist, deren Benutzung wir Kolumbianer uns erlauben.

Übersetzung: André Scheer