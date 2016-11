»Strategische Autonomie« – die EU soll Kriegsmacht werden

Foto: EPA/MARCIN BIELECKI

Jetzt aber endlich Butter bei die Kanonen! Das ist der Duktus der »Entschließung zur europäischen Verteidigungsunion«, die das Europaparlament am Dienstag verabschiedet hat. »In der Erwägung«, dass es »im Interesse der Solidarität und der Re­silienz erforderlich« sei, »dass die EU zusammenhält und geschlossen und systematisch handelt«, müsse es jetzt schnell gehen mit der Militarisierung der Union, verlangt das Parlament. Allzulange habe man sich in Militärdingen auf die USA verlassen, erklärt Urmas Paet, der zuständige Parlamentsberichterstatter. Nach Trumps Wahlsieg sei nun allerdings »der Impuls (...) da, auf eine europäische Verteidigungsunion hinzuarbeiten«.

Das Europaparlament stellt konkrete Forderungen. Da wären zunächst die »Battle Groups«, die, wie die Entschließung in Erinnerung ruft, »seit 2007 voll einsatzfähig sind«, die aber noch nie kämpfen durften. Dadurch werde, heißt es in der Entschließung, »die Chance auf eine Stärkung der Rolle der EU als wichtiger weltweiter Akteur für Stabilität und Frieden vertan«. Deshalb müsse man nun – auch unter Rückgriff auf die »Battle Groups« – »multinationale Streitkräfte« in der EU schaffen. An der sogenannten Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit hätten sich »alle Mitgliedstaaten« zu beteiligen. Dann müsse »das System der EU-Gefechtsverbände« konsequent »eingesetzt und weiterentwickelt werden«. »Grundvoraussetzung für eine wirksame Planung und Führung gemeinsamer Operationen« sei »die Errichtung eines operativen Hauptquartiers der EU«, heißt es weiter. Ein solches Hauptquartier gilt als Voraussetzung für eigenständige Kriegshandlungen der EU.

Parallel müssten »die politischen Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene wie auch die nationalen Verfahren so gestaltet werden, dass eine schnelle Krisenreaktion möglich ist«, verlangt das Europaparlament. Bezüglich der Bundesrepublik hat kürzlich Exverteidigungsminister Rupert Scholz (CSU) in der FAZ gefordert, den Parlamentsvorbehalt für Einsätze deutscher Truppen im EU-Rahmen per Grundgesetzänderung aufzuheben. Die Entschließung des Europaparlaments sieht nun ergänzend vor, »dass die politischen Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene wie auch die nationalen Verfahren so gestaltet werden, dass eine schnelle Krisenreaktion möglich ist«. So soll etwa »eine Ratsformation der Verteidigungsminister eingerichtet werden«, um in puncto Militär »eine dauerhafte politische Führungsrolle zu schaffen«. Parallel soll das Europaparlament »einen regulären Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung« erhalten. Zudem soll ein neues »Weißbuch der EU zu Sicherheit und Verteidigung« her.

Klar ist: Militarisierung kostet Geld. Die Mitgliedstaaten müssten endlich die »Vorgabe« umsetzen, »zwei Prozent des BIP (Bruttoinlandsprodukts, jW) für Verteidigungszwecke auszugeben«, fährt das Parlament fort. Damit sollten auch ehrgeizige Rüstungsvorhaben finanziert werden; die Entschließung erklärt unter anderem »eine europäische Drohnenindustrie« zu einem »wichtigen« Ziel. Auch solle die Rüstungsforschung auf EU-Ebene forciert werden. Für den Zeitraum von 2017 bis 2020 schlägt das Europaparlament ein Anschubprojekt mit einem Volumen von 90 Millionen Euro vor; von 2021 an müsse mindestens eine halbe Milliarde Euro für die Rüstungsforschung zur Verfügung stehen, und zwar pro Jahr; das sei notwendig, um »Wesentliches zu erreichen«.

»Beginnen« müsse man in enger »Koordinierung mit der NATO«, konstatiert das Europaparlament, die als – noch – nicht ausreichend eingeschätzten militärischen Kräfte der EU im Blick. Allerdings dürfe man nicht verschweigen, dass »die politischen Prioritäten der NATO und der EU möglicherweise (...) nicht immer übereinstimmen«. Die EU müsse deshalb in der Lage sein, Militäreinsätze auch eigenständig durchzuführen. Das Europaparlament begrüßt in seiner Entschließung »nachdrücklich das Konzept der strategischen Autonomie«.