Ausgezeichnet

Am Freitag wurde in Berlin der erste Silvio-Meier-Preis für Engagement gegen »Rechtsextremismus, Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung« an die Aktionskünstlerin Ute Donner (l.) und die Aktivistin Irmela Mensah-Schramm verliehen. Letztere entfernt oder übermalt seit 30 Jahren im öffentlichen Raum rechte Parolen und Symbole (siehe jW-Reportage vom 19.11.). Der Preis wurde von Vertretern des Bezirksamts im Jugendwiderstandsmuseum in der Rigaer Straße übergeben – einen Tag vor der Gedenkdemo in Berlin für den vor 24 Jahren von Neofaschisten ermordeten Silvio Meier. (jW)