Erdogan droht mit Grenzöffnung

Seit Abschluss des EU-»Flüchtlingspakts« im März stranden mehr Geflüchtete in der Türkei (23.04.16) Foto: Umit Bektas/Reuters

Nach der Forderung des Europaparlaments vom Donnerstag, die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei vorläufig einzufrieren, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der EU mit der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge gedroht. »Wenn Sie noch weiter gehen, werden die Grenzen geöffnet, merken Sie sich das«, sagte Erdogan am Freitag in Istanbul.

Brüssel und Ankara hatten im März ein Abkommen geschlossen, um Geflüchtete daran zu hindern, nach Europa zu gelangen. Die EU hatte Ankara im Gegenzug eine beschleunigte Aufhebung der Visumpflicht für türkische Bürger in Aussicht gestellt. Diese ist noch nicht erfolgt, mit der Begründung, dass die Türkei sich geweigert habe, ihre Antiterrorgesetze zu ändern.

Erdogan hatte schon mehrfach gedroht, das Flüchtlingsabkommen ohne die Visumfreiheit platzen zu lassen. Nachdem das Europaparlament am Donnerstag wegen der »unverhältnismäßigen Repressionen«, mit denen die türkische Regierung gegen Oppositionelle vorgeht, den vorläufigen Stopp der EU-Beitrittsgespräche verlangt hat, verschärft Erdogan nun den Ton.

In Brüssel hieß es am Freitag indes, dass man am Flüchtlingsabkommen festhalte und alles tun werde, »damit es ein Erfolg wird«, wie ein Sprecher der EU-Kommission sagte. Das Votum des Europaparlaments vom Donnerstag nehme die Kommission »zur Kenntnis«. Es sei nun »eine umfassendere Diskussion zwischen allen Institutionen« nötig. So soll in der kommenden Woche in Brüssel ein Treffen mit dem türkischen Europaminister Ömer Celik stattfinden, um über die EU-Beitrittsverhandlungen zu beraten.

Auch die deutsche Bundesregierung rief umgehend zur Zusammenarbeit auf. Wo es Schwierigkeiten gebe, müsse miteinander geredet werden, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer. Berlin sehe das Flüchtlingsabkommen mit Ankara als »gemeinsamen Erfolg«: »Die Fortsetzung liegt im Interesse aller Beteiligten.« Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes verwies zudem auf das »große Interesse« Deutschlands an einem »europäischen Weg« der Türkei. Es liege aber letztlich an Ankara, darüber zu entscheiden, ob dieser Weg fortgesetzt werde. (AFP/dpa/jW)