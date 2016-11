Eintracht will alles

Einer von den sechs Heimsiegen: Onel Hernandez (l.) bejubelt seinen Treffer zum 1:0-Endstand gegen die SpVgg Greuther Fürth, Ende Oktober Foto: Peter Steffen/dpa-bildfunk

Fünfzig 50 Jahre ist es her, dass Eintracht Braunschweig zum ersten und bisher einzigen Mal Deutscher Meister geworden ist. »Der Deutsche Meister von 1967«, das klingt heute fast wie ein urbanes Märchen. Aber die Realität ist auch nicht zu verachten: Eintracht ist Tabellenführer der zweiten Liga und empfängt am Sonntag 1860 München. 1967 waren sie Vizemeister mit nur zwei Punkten hinter der Eintracht. Aktuell sind die Sechziger schwer angeschlagen auf dem vierzehnten Platz, seit langem gibt es Querelen im Verein, und gerade haben sie ihren Trainer entlassen.

Aber auch die Braunschweiger sind bei näherer Betrachtung immer noch traumatisiert von 28 Jahren Zweit-, Dritt- und sogar fast Viertklassigkeit, die auf den vorletzten Abstieg aus der Bundesliga in der Saison 1984/85 folgten.

Die Wende erfolgte erst Ende der Saison 2007/08 unter dem damaligen Interimstrainer Torsten Lieberknecht, als man sich aus der Regionalliga Nord für die neu gegründete dritte Liga qualifizierte. Und 2012 war man dann endlich wieder in der Bundesliga – aber nur für ein Jahr. Die Fans verlangen nun nach einer weiteren Tour durch die Stadien der erfolgreichsten deutschen Vereine. Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass die Konkurrenten auf einen Aufstiegsplatz Hannover 96 (ausgerechnet!), VfB Stuttgart und, nun ja, 1. FC Heidenheim heißen.

Die Eintracht startete gut in die neue Saison. Bisher konnte sie an 13 Spieltagen acht Siege einfahren, darunter einen 6:1-Kantersieg gegen Nürnberg und ein historisches Spiel gegen St. Pauli, das den ersten Sieg am Millerntor seit 25 Jahren einbrachte. Auch das berüchtigte Niedersachsen-Derby gegen Hannover wurde mit einem dann letztlich doch zufriedenstellenden 2:2 beendet, selbst wenn die Eintracht 2:0 vorne gelegen hatte.

Der momentane Erfolg der Eintracht kann als Teamleistung angesehen werden. Neben Cheftrainer Torsten Lieberknecht müssen in einem Zuge der sportliche Leiter Marc Arnold, der Kotrainer Darius Scholtysik, der Torwarttrainer Alexander Kunze, der Reha- und Athletiktrainer Jürgen Rische und der Vereinspräsident Sebastian Ebel genannt werden. Sie alle stießen zwischen 2007 und 2009 zum Verein. Eintracht Braunschweig setzt also auf Konstanz – und mit dem forcierten Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums auf die eigene Jugend. Man ist mittlerweile so etwas wie ein Ausbildungsverein geworden, was eine gewisse Fluktuation mit sich bringt. Auch wenn die großen Spieler der jüngsten Zeit keine Eigengewächse waren, so nutzten sie Braunschweig dennoch als Sprungbrett nach ganz oben. Der überraschende Wechsel des Torwarts und Publikumslieblings Rafal Gikiewicz nach Freiburg brachte dem Verein immerhin ein halbe Million Euro ein. Emil Berggreen, ebenfalls einer der populärsten Braunschweiger Spieler, ging schon in der Winterpause nach Mainz und spülte dabei 1,5 Millionen Euro in die Kassen. Der Shooting Star der letzten Saison, Gerrit Holtmann, war jedoch der Topverkauf: Drei Millionen Euro soll er eingebracht haben. Auch ihn verschlug es nach Mainz.

Deshalb konnte man vor dieser Saison erstmals seit langer Zeit wieder viel Geld für Neuzugänge ausgeben, für Julius Biada (zuvor bei SC Fortuna Köln und einer der Topscorer der 3. Liga), Quirin Moll (Dynamo Dresden), Gustav Valsvik (Strømsgodset IF), Suleiman Abdullahi (Viking Stavanger) oder Christoffer Nyman (IFK Norrköping). Die Vereinsführung spricht mittlerweile auch recht offen über die Möglichkeit eines Aufstiegs. Das ist ungewöhnlich, denn in der Vergangenheit neigte man eher zum Understatement. Doch die Mannschaft befindet sich voll im Soll, seit dem dritten Spieltag unter den ersten drei in der Tabelle. Vor allem tritt sie sehr heimstark auf: sechs Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage.

An der Frage, ob ein Aufstieg überhaupt wünschenswert ist, scheiden sich jedoch die Geister, betrachtet man die wachsende Zahl der Retortenklubs in der ersten Liga, während viele Traditionsvereine in der zweiten Liga zu finden sind – und sie damit attraktiv machen. Die Rückkehr in die höchste Spielklasse würde eben auch bedeuten, dass die Eintracht gegen finanzielle Schwergewichte spielen muss – keine erfreuliche Angelegenheit, wenn man an den letzten Besuch in der ersten Liga denkt, bei dem den Fans viel abverlangt wurde: Sie nahmen die Niederlagen ihres Lieblingsvereins zwar mit stoischer Gelassenheit, doch die Vorstellung, erneut eine Saison lang so ziemlich jedes Spiel zu verlieren, ist nur für Menschen mit einem Märtyrersyndrom attraktiv. Trotzdem fordern die Fans nicht ohne Selbstironie, aber lautstark die Teilnahme am »Europapokal«.