Planetarium Berlin im Jahr 1974, v.l.: Christopher Franke, Peter Baumann und Edgar Froese: »Tangerine Dream« Foto: ARTE/ Eastgate Music & Arts

Der gekaufte Patient?

Wie Pharmakonzerne Verbände benutzen

2013 bringt der Pharmakonzern Sanofi ein neues Medikament gegen Multiple Sklerose auf den Markt. Zwölf Milligramm kosten mehr als 10.000 Euro. Gleichzeitig schnellen die Spenden des Konzerns an den Patientenverband »Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft« in die Höhe. Ein Zusammenhang? Ja, sagt Klaus Koch vom Institut für Qualitätssicherung und Management im Gesundheitswesen. Eigentlich nicht erstaunlich.

3sat, 20.15

Makro: Billige Lebensmittel

Nahrungsmittel sind bei uns so billig wie sonst kaum in der EU. Vier Discounter beherrschen den Markt und drücken die Preise. Der Preisdruck durch die Supermarktketten führt zu Massenproduktion in immer größeren Agrarfabriken. Deutsche Lebensmittel waren deshalb bislang auch international konkurrenzfähig. Der Export rettete die Bauern – trotz Minimargen. Nun brechen die Märkte weg.

3sat, 21.00

Tangerine Dream

Sound of another world

Mit seiner Band Tangerine Dream ging Edgar Froese schon immer auf die Suche nach dem ultimativen Sound. Er verarbeitete Herzschläge und Atemlaute, Experimente mit Synthesizern und Geräuschen, die NASA und ESA im All fanden. Hollywood entdeckte Tangerine Dream für seine Blockbuster. Die Dokumentation zeigt auch bisher unveröffentlichte Filmaufnahmen, gedreht vom Bandleader persönlich.

Arte, 21.45

Atemlos

Kleingauner Jesse klaut in Las Vegas einen Porsche, um mit ihm nach Los Angeles zu Monica zu fahren. Mit der Architekturstudentin hatte Jesse einige Nächte verbracht. Unterwegs hält ihn ein Polizist an. Vor Panik entdeckt zu werden, schießt er mit einer im Auto gefundenen Waffe auf den Cop und trifft ihn tödlich. Neuverfilmung von »Außer Atem«. Achtziger-Jahre-Denkmal. Schauspieler: Richard Gere (Jesse Lujack), Valérie Kaprisky (Monica Poiccard). USA 1983. Regie: Jim McBride.

3sat, 22.35

PJ Harvey auf dem Festival Nuits de Fourvière

»Manche Leute haben Angst, ihren Komfort aufzugeben« – für die Alternativrocksängerin Polly Jean Harvey »ist allein der Gedanke an Sicherheit eine Horrorvorstellung«. Das erinnert an Lou Reed, den die Angst immer in Schweden überkam.

Arte, 23.30