Angekommen im Verwaltungswust

Ein Migrant wird in einem Flüchtlingszentrum in Heidelberg registriert (29. September 2015) Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Sie kamen aus dem Krieg oder entflohen existentiellen Notlagen. Obwohl der deutschen Sprache nicht mächtig, sollen die frisch Angekommenen Formulare ausfüllen, Zeugnisse vorweisen und sich, unter Androhung von Strafen, eine Stelle suchen. Die meisten blicken im Paragraphendschungel nicht durch. In etwa so beschreibt der Sozialwissenschaftler Matthias Knuth von der Universität Duisburg-Essen die Situation von in der Bundesrepublik angekommenen Schutzsuchenden. Am Dienstag stellte Knuth das von ihm für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung erstellte Gutachten »Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen« vor. Dazu Knuth: »Die Konstruktion von Maßnahmen und Projekten spiegelt weniger die Bedarfe der Flüchtlinge als die Bedürfnisse der Akteure, Handlungs- und Kooperationsfähigkeit zu demonstrieren.« Mit anderen Worten: Letztere wollen sich vor allem selbst gefallen.

So sieht der Sozialforscher die Betroffenen in einem Dilemma. Ohne ausreichende Deutschkenntnisse bekämen sie nicht einmal ein Praktikum. Aber ohne Arbeitsmöglichkeiten sei der Spracherwerb viel schwieriger, meinte er. Ein Grund sei auch, dass es in Deutschland kaum öffentliche Gelegenheiten zum Austausch mit Einheimischen gebe. Bei Interviews mit Trägern von Maßnahmen, die das Ziel der »Integration in den Arbeitsmarkt« haben, sowie mit Großunternehmen, Wohlfahrtsverbänden und einem Jobcenter habe Knuth festgestellt, dass es hierfür an »Brückenlösungen« fehle.

Den Weg in den Arbeitsmarkt versperre den Geflüchteten aber nicht nur die Sprachbarriere, sondern auch ein unübersichtlich strukturierter Regelungsrahmen mit strengen Vorgaben. Knuth spricht im Gutachten von einer »überkommenen Maßnahmenlogik der Arbeitsmarktpolitik«, die der Herausforderung zur Integration von Geflüchteten nicht angemessen sei. Einerseits blende das Vorgehen akademische Vorbildung aus, andererseits verlange es vor allem von weniger Gebildeten zu schnell zu viel. Damit würden Betroffene entweder in die Erwerbslosigkeit oder den Billiglohnsektor getrieben.

Eine syrische Familie am Behördenschalter. Sie müssen einen »Ankunftsnachweis« erbringen (22. Februar 2016) Foto: Wolfgang Ratta/Reuters

Für weitere Verwirrung sorgten darüber hinaus permanente Gesetzesänderungen.

Dies und der Zwang, komplizierte Auflagen sofort zu erfüllen, um als »integrationswillig« zu gelten und überhaupt Leistungen zu erhalten, sorge bei vielen Betroffenen für eine Art Ohnmacht, monierte der Wissenschaftler. »Die erste Erfahrung, die Neuankömmlinge mit dem deutschen Rechtsstaat machen, ist daher die Erfahrung scheinbarer Willkür«, so Knuth. Eine »Eingewöhnung in unser Wertesystem« werde dadurch enorm erschwert. In die Lage versetzt, sich eigenverantwortlich bewegen zu können, würden die Geflüchteten dadurch keinesfalls. »Notwendig wäre eine langfristige, verlässlich und unabhängig vom Sozialleistungsbezug verfügbare Begleit- und Unterstützungsstruktur«, forderte er. Sein Vorschlag ist eher vage: Eine Art »Bundesprogramm Arbeitsmarktintegration«, das Angebote nicht nur für Geflüchtete, sondern ebenso für »bereits ansässige, dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgegrenzte Personen bereitstellen soll«.

Was das Gutachten zum Teil außer Acht lässt, sind die Schikanen, mit denen Geflüchtete empfangen werden. Wer »Vermögen« mit sich führt, das mehr als 200 Euro beträgt, muss dies laut Gesetz an den Staat abführen (jW berichtete). Um eine Existenzsicherung zu bekommen, müssen Betroffene Anträge ausfüllen, Papiere einreichen und sich penibel an Auflagen halten.