Maschmeyer beteuert Unschuld

Carsten Maschmeyer Foto: Jens Kalaene/dpa-Bildfunk

Der mit dubiosen Geschäften reich gewordene Finanzkapitalist Carsten Maschmeyer hat am Donnerstag als Zeuge vor dem »Cum-Ex«-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages ausgesagt. Maschmeyer beteuerte, nie wissentlich in die Aktiendeals investiert zu haben. Er verwies darauf, dass schließlich seine Anzeige die Razzia bei der Bank J. Safra Sarasin ausgelöst habe, mit der die Geschäfte aufgeflogen seien.

Des weiteren hat der Untersuchungsausschuss am Donnerstag beim Bundesgerichtshof (BGH) die Durchsuchung von Geschäftsräumen der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer und die Beschlagnahme von Unterlagen beantragt. Der Vorsitzende des Gremiums, Hans-Ulrich Krüger (SPD), begründete den nach seinen Worten »ungewöhnlichen Schritt« mit dem Ziel, Beweisbeschlüsse durchzusetzen. Die Kanzlei habe eine dominante Rolle bei den Geschäften gespielt und Unterlagen bisher zurückgehalten. Es gehe um mandatsunabhängige Beweismittel. Krüger nannte den Antrag beim BGH einmalig in der Geschichte der Untersuchungsausschüsse. Die Anwaltsfirma hat bereits mehrmals die Bundesregierung beraten. Der Entwurf des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes und die Formulierung der Bedingungen für den griechischen Schuldenschnitt sowie der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) stammen aus der Feder der Freshfields-Advokaten. Auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die dem Finanzministerium unterstellt ist, wird bei den Kürzungsprogrammen für Griechenland von Freshfields juristisch vertreten.

Bei den auch »Dividendenstripping« genannten komplizierten Geschäften wurden Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch um den Dividendenstichtag eines Unternehmens rasch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Das führte dazu, dass Steuerbescheinigungen für Kapitalertragssteuern mehrfach ausgestellt wurden, die so aber gar nicht gezahlt wurden. Die Behörden kamen dem erst später auf die Schliche. Nach mehr als zehn Jahren war das Steuerschlupfloch geschlossen worden, doch die Opposition im Bundestag will die Vorgänge in dem Untersuchungsausschuss aufklären. Der Gesamtschaden wird auf zwölf Milliarden Euro geschätzt. (dpa/jW)