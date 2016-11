»Im ersten Halbjahr starben 1.600 Zivilisten«

Afghanen tragen einen Sarg. In ihm befindet sich ein Opfer eines Selbstmordattentats nahe Kabul (23. November 2016) Foto: REUTERS/Mohammad Ismail

Für 26. November rufen verschiedene Flüchtlingsorganisationen zu einer landesweiten Demonstration nach Düsseldorf auf. Unter dem Motto »Das nennt Ihr sicher?« wollen sie gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestieren. Die Bundesregierung behauptet hingegen, es gebe sichere Zonen im Land.

Und weil dem so ist, musste Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, auch mit einer kugelsicheren Weste aus einem Militärhubschrauber in Kabul steigen, flankiert von mehreren schwerbewaffneten Soldaten. Dort behauptete er zu Beginn des Jahres 2016 in einem Fernsehinterview, dass Afghanistan sicher sei. Am selben Tag sprengte sich – nur wenige Kilometer entfernt – ein Selbstmordattentäter der Taliban an einer stark besuchten Verkehrsader in die Luft. Er riss dabei 20 weitere Menschen mit in den Tod. Dass das Alltag der afghanischen Bevölkerung ist, verschweigt de Maizière. Statt dessen lässt er verlauten, dass Afghanen lediglich aus Gründen ökonomischer Perspektivlosigkeit, Korruption und Kriminalität flüchten. Das ist nicht nur eine Relativierung der dortigen Zustände, sondern eine Leugnung des Krieges, der seit nunmehr insgesamt 36 Jahren tobt.

Deutsche Streitkräfte griffen Afghanistan gemeinsam mit ihren militärischen Verbündeten an. Nun spricht die Bundesregierung von einem »sicheren Herkunftsland«. Wie beurteilen Sie diesen Zusammenhang?

Deutsche Soldaten sind nun unter dem Vorwand im Land, polizeiliche und militärische Strukturen aufzubauen. Doch sie haben in keiner Weise zu einer positiven Entwicklung beigetragen. Ganz im Gegenteil, Afghanistan ist unsicherer denn je. Laut einer Studie der Brown-Universität verdoppelte sich die Zahl der bei Anschlägen, Luftbombardements und Schießereien Getöteten zwischen 2007 und 2015. Verantwortlich sind die US-Army, die Bundeswehr, das afghanische Regime und Taliban-Milizen. Die Zahl der Verletzten hat sich sogar versiebenfacht. Während 2007 1.523 zivile Tote verzeichnet wurden, sind 2015 laut UNAMA 3.545 Zivilisten getötet und 7.457 verletzt worden. Dieses Jahr starben allein im ersten Halbjahr bereits 1.600 Zivilisten durch die allgegenwärtige Gewalt, und mehr als 3.500 wurden verletzt. Dies sind übrigens die höchsten Opferzahlen seit 2009.

Um die aktuellen Fluchtbewegungen zu begrenzen wird regelmäßig die Floskel bemüht, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen. Was wäre dazu notwendig?

Gerade die Bundesregierung sollte eingestehen, dass der angebliche »Krieg gegen den Terror« die Situation in Afghanistan nur noch verschlimmert hat. Die UN sprechen von aktuell zirka zwei Millionen Binnenvertriebenen in Afghanistan, welche zum Teil mehrfach fliehen mussten. Die kriegerischen Handlungen zwischen diversen »Warlords«, den Taliban, dem afghanischen und dem internationalen Militär lassen nach wie vor kein sicheres, ziviles Leben in Afghanistan zu. Über die reelle Zahl der Geschädigten kann man nur spekulieren. Viele dieser Menschen werden bleibende physische und psychische Schäden mit sich tragen.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger hat sich kürzlich der hohen Zahl an Abschiebungen unter seiner Regie gerühmt. Wie stellt sich die Situation von Flüchtlingen unter der Landesregierung aus SPD und Grünen in NRW dar?

Letztes Jahr um diese Zeit begrüßte der Innenminister noch am Bahnhof in Dortmund angekommene Flüchtlinge. Nach den Ereignissen der Silvesternacht in Köln und nach den Auseinandersetzungen um das »arabische Viertel« in Düsseldorf stand die NRW-Landesregierung medial stark in der Kritik, nicht genug Geflüchtete abzuschieben. Anscheinend hat man sich dem Druck gebeugt. Gleichzeitig gibt es Fraktionen in der SPD, die glauben, man könne der AfD politisch das Wasser abgraben, wenn man einen Teil ihrer Forderungen erfüllt. Bei den angedrohten Rückführungen von afghanischen Flüchtlingen werden wir aber weiterhin öffentlich Druck machen. Auch die Gewerkschaften und Amnesty International wollen sich an den Protesten beteiligen.