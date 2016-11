A beautiful mind

Wo ist das perfekte System? Klopp in Liverpool Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Gegenpressing ist der beste Spielmacher, diese Feststellung funktioniert in Martin Rafelts Buch »Vollgasfußball – Die Fußballphilosophie des Jürgen Klopp« als roter Faden, der sich durch die Entwicklung Klopps zieht, vom Mainzer Spielertrainer hin zu dem Übungsleiter auf Weltklasseniveau.

In Rafelts gut geschriebenem, aber aufgrund der vielen taktischen Details eher für den fortgeschrittenen Fußballkonsumenten interessanten Werk, wird zunächst erläutert, dass es sich bei Gegenpressing nicht um ein von Klopp erdachtes Konzept handelt, sondern vielmehr führen die Mannschaften des 49jährigen diese Art des Pressings besonders intensiv und konsequent aus.

In der Nussschale betrachtet, handelt es sich bei Gegenpressing um eine umgehende Rückeroberung des Spielgeräts nach Ballverlust. Dadurch wird nicht nur der gegnerische Konter unterbunden, die offensive Mannschaft kann auch sofort auf den nächsten Angriff umschalten, befindet sich der Gegner nach Ballgewinn doch häufig in einem ungeordneten Zustand. Aufschlussreich erzählt Rafelt am Anfang des Buches, dass Klopp vor allem ein taktischer Autodidakt ist, der durch intensive Analyse und Videostudium von Fußballspielen im Laufe der Jahre zu seiner speziellen Herangehensweise fand.

Zupass kam ihm dabei sein ausgeprägter Perfektionismus: »Klopp gibt sich nicht damit zufrieden, irgendein System zu haben – es soll das perfekte System sein.« Elementar wichtig für Klopps Evolution hin zum Erfolgstrainer war und ist zudem die Zusammenarbeit mit seinem Trainerteam um Peter Krawietz und Zeljko Buvac, die in ihrer kohärenten Auffassung von Fußball ein kongeniales Trio bilden.

Wenn man so will, geht Rafelt didaktisch bei der Sezierung und Erklärung der Idee von Klopp so vor, dass er die Entwicklung seiner Mannschaften über die Zeit und pro Saison betrachtet: »Ein Trainer definiert sich nicht in der Theorie, sondern in seinen Aktionen und in seinen Reaktionen auf die Umstände, die ständig in chaotischer Bewegung sind.« Daher wählt Rafelt den chronologischen Ansatz, um diese Entwicklungen zu skizzieren. So gelingt ihm nicht nur ein Buch über Klopp und dessen Mannschaften, sondern auch über die letzten Entwicklungen im Fußball allgemein.

Die einzelnen Entwicklungsschritte von Borussia Dortmund (die frühere Mainzer Zeit lässt Rafelt aus) nach Klopps Amtsantritt 2008 werden von Rafelt klar und strukturiert nachgezeichnet. Da wäre zunächst die defensive Stabilisierung der Mannschaft in der Anfangsphase durch die Installation des damals blutjungen Innenverteidiger-Duos Mats Hummels und Neven Subotic (Stichwort »Kinderriegel«), aber bei gleichzeitig noch fehlender offensiver Durchschlagskraft. Diese gewährleistete dann vor allem Shinji Kagawa, der als Klopps Königstransfer beschrieben wird, und die konsequente Durchführung des Gegenpressings. Der Japaner wird von Rafelt für die Meisterjahre, 2011 und 2012 (zusätzlich Pokalsieger), sowie 2013, das Jahr des Einzugs ins Champions-League-Finale, als »bester Pressingspieler der Welt« bezeichnet. Aufgrund von Klopps ständigen Anpassungen und Spielern wie eben Kagawa, Robert Lewandowski, Nuri Sahin, Ilkay Gündogan oder Marco Reus, entwickelte sich obendrein eine taktisch äußerst kreative Offensive, deren wichtigste Spieler aber den Verein verließen. Und als das Pressing weniger intensiv wurde, kam es 2014 zur sportlichen Delle in Klopps Erfolgskurve, die letztlich zu seinem Rücktritt in Dortmund führte.

Bekanntermaßen ging er nach einer kurzen Auszeit im Oktober 2015 zum englischen Traditionsklub FC Liverpool. Dort fand er ähnliche Bedingungen wie bei seinen Anfängen in Dortmund vor: ein ehemals ruhmreicher Verein, der jedoch in der sportlichen Bedeutungslosigkeit zu versinken drohte. Klopp gelang es relativ schnell, seiner neuen Mannschaft ein funktionierendes Offensivsystem zu vermitteln, wobei er gegen die defensiven Schwächen zunächst noch kein wirksames Mittel fand, so dass die Mannschaft viele möglichen Erfolge leichtfertig verspielte. Erste Gegenpressing-Ansätze wurden zwar bald sichtbar, jedoch verfiel Liverpool nach Ballverlust noch zu häufig in passive Verteidigungsmuster. Obendrein fehlte die physische Basis für das körperlich anspruchsvolle Spiel von Klopp.

Schaut man auf den bisherigen Saisonverlauf, hat sich dieser Zustand nach nur einer kompletten Vorbereitung bereits deutlich zum Besseren gewandelt: Das Gegenpressing ist deutlich intensiver, dadurch gelingt es den »Reds« nun viel häufiger, enormen Druck gegenüber dem Gegner aufzubauen und Spiele über die gesamte Dauer zu dominieren. Der Lohn ist der aktuelle zweite Platz in der Tabelle – mit nur einem Punkt Rückstand auf den derzeitigen Premier-League-Primus Chelsea. Schneller als von vielen gedacht, ist es Klopp somit auch in Liverpool gelungen, einen ernsthaften Meisterschaftanwärter zu formen.