Nachschlag: Aufstieg des Terrorpaten

Foto: ARTE/Alegria

Die Türkei unter Recep Tayyip Erdogan ist im Begriff, sich innerhalb kürzester Zeit in eine offene Diktatur zu verwandeln. Wie es dazu kommen konnte, dazu lieferte dieser Themenabend mit zwei knapp 60minütigen Dokumentarfilmen umfassende und präzise Informationen. Die ausgezeichnete französische Produktion »Erdogan – Im Rausch der Macht« rekonstruiert, mit welchen strategischen Schritten der Despot die Hebel der Macht an sich reißen und einen Massenanhang hinter sich versammeln konnte. Die NDR-Doku »Türkei – Drehkreuz des Terrors?« zeigt, untermauert durch viele Zeugenaussagen, welch systematische Unterstützung die in Syrien, aber auch in der Türkei aktiven islamistischen Kopfabschneider durch Ankara erfahren. Ausführlich zu Wort kommt auch der HDP-Politiker Selahattin Demirtas, der einen Beitrag für die kommende Rosa-Luxemburg-Konferenz zugesagt hatte, bevor ihn die türkische Justiz verhaften ließ. (shu)