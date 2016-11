Phänomen des Kapitalismus?

Zu jW vom 12./13. November: »Die Versteinerung der Herzen«

Dieser Beitrag ist absolut verständlich, gut marxistisch begründet, und die Schilderung der täglichen Erscheinungsformen des Kapitalismus im Sinne der Praxis als Kriterium der Wahrheit ist nicht angreifbar. Vor 49 Jahren war ich als begeisterter Anhänger der Sowjetunion das erste Mal für drei Wochen in Leningrad und Moskau. (…)

Eine mir nicht erklärbare Erscheinung, für einen jungen DDR-Bürger unvorstellbar, war die Tatsache, dass in beiden Städten, den Metropolen des Sozialismus (später lernte und sah ich, dass es in der Provinz noch viel schlimmer war), Menschen quer über den Bürgersteigen oder sonstwo lagen und die Passanten auch darüber hinwegstiegen. Während meines zehnjährigen beruflichen Aufenthaltes in diesem Land in den 80er und 90er Jahren lagen Menschen sogar in der Metro wie leblos mitten im Gang, und niemand kümmerte sich während der langen Fahrt und den vielen Stationshalten darum.

Ich bin nicht naiv und kenne die Probleme der Trunksucht in Russland, die schon z. B. Fjodor Dostojewski beschrieben hat, sehr gut. Und egal mit wem meiner Freunde und Kollegen ich vor einem halben Jahrhundert und danach darüber sprach, so waren sie alle der Meinung, da liegt eben ein Betrunkener. Dass es auch ein Mensch sein könnte – wie der in der Essener Bank –, der durch andere Umstände in einen hilflosen Zustand geraten ist, wurde erst gar nicht in Betracht gezogen. (…)

Ja, verehrter Götz Eisenberg, wie erklären wir uns nun dieses Phänomen – wenn nicht mit dem »psychopathischen Sozialcharakter« des Kapitalismus und Tausch- und Gebrauchswert etc. – in einem Land, von dem behauptet wurde, es sei auf dem Wege vom Sozialismus zum Kommunismus? Oder »unterliegen« hilflose Personen in den geschilderten Fällen genau wie die nicht Helfenden damals und heute, dort und hier anderen gesellschaftlichen Umständen oder Motivationen? Anders: Machen wir es uns nicht zu einfach, wenn wir derartige Dinge dem Kapitalismus zuordnen? (…)

Wolfgang Kroschel, per E-Mail

Sozialquartiere?

Zu jW vom 15. November: »Zähne ziehn und braten«

(…) Wer hat den Begriff »Sozialquartiere« in der Bildmeldung zum Protest der Linkspartei in die Öffentlichkeit geschleudert? Die Linke selbst? Was ein Sozialquartier ist, daran kann ich mich gut erinnern. In den Jahren 1944 bis 1951 haben wir in einer solchen Behausung leben müssen. Erst die DDR ermöglichte meinen Eltern eine Wohnung.

Herbert Rubisch, per E-Mail

Näher bei den Menschen

Zu jW vom 15. November: »Agenda-Krieger for president«

Wäre es nicht klüger gewesen, sich auf einen Nichtpolitiker für das Amt des Bundespräsidenten zu verständigen? Auf jemanden, der nicht hauptsächlich durch Reden sein Geld verdient, sondern bereits »normal« gearbeitet hat? Der dadurch vielleicht näher bei den Menschen ist, der weiß, wie das »normale« Leben funktioniert. Würde so ein Bundespräsident, auch ohne diplomatische Erfahrung, der Gesellschaft nicht guttun?

Werner Arning, Mörfelden-Walldorf

Inkarnation des Terrorrisikos

Zu jW vom 19./20. November: »De Maizière will Einreise verschärfen«

Dieser innenpolitische Kriegstreiber sollte aufpassen, dass er diese Gesetze nicht dermaßen verschärft, dass er eines Tages, wenn er von einem Auslandstrip in die BRD einreisen will, selbst nicht mehr reingelassen wird. Warum: Er ist die Inkarnation eines erhöhten Terrorrisikos.

Max Stirner, per E-Mail

Anarchisten als Sündenböcke

Zu jW vom 16. November: »Rotlicht: Staatsräson«

Zum sehr interessanten Kommentar von Daniel Bratanovic sind Ergänzungen hilfreich: Bratanovic nennt die Verurteilung der Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti auf der Grundlage »fragwürdiger Indizien«. Es waren konstruierte Indizien, denn der wahre Täter hatte ja gestanden. Der Staat – sprich das Kapital – brauchte »typische« Sündenböcke, sprich Anarchisten. Dass es sich um ein Fehlurteil handelte, erklärte am 50. Jahrestag der Hinrichtung – am 23. August 1977 – sogar der damalige Gouverneur von Massachusetts Michael Dukakis. Zur Untermauerung der »Staatsraison à la USA« können wir aus dem Gedicht Erich Mühsams »Sacco und Vanzetti (I)« aus dem Jahr 1928 zitieren: »Die Ordnung in den Vereinigten Staaten bestimmt sich am Hauptbuch der Ölmagnaten.« (…)

Leonhard Schaefer, per E-Mail

Nationalistische Codes

Zu jW vom 18. November: »An der Drinabrücke«

Ich bin entsetzt über diesen Artikel. Er ist unausgewogen und schlecht recherchiert. Der Autor leugnet weg, dass »Andricgrad« nationalistische Botschaften enthält, obwohl er selbst eine davon (das Wandgemälde) zitiert. Die Botschaft dieses Gemäldes ist zwar subtil – und vielleicht fehlt dem Autor einfach das Wissen über das ehemalige Jugoslawien und nationalistische Codes –, die des Gemäldes gleich daneben ist aber selbst für einen Blinden offensichtlich. Offenbar hat der Autor auch nicht die bedenklichen Artikel gesehen, die die Souvenirverkäufer auf dem Parkplatz von »Andricgrad« anbieten. Und das sind nur einige Details. Dass zu guter Letzt verschwiegen wird, dass serbische Milizen bosniakische Einwohner von Visegrad massakriert und in die Drina geworfen haben (was etwa auch Peter Handke erwähnt), während der Anschlag auf das Andric-Denkmal vor der Brücke ausführlich erwähnt wird, das ist der traurige Höhepunkt. (…)

Christoph Baumgarten, per E-Mail