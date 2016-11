Wir heben ab

Die Band mit dem »Luftschlosshelium«: Kofelgschroa aus Oberammergau Foto: Stefanie Giesder

Kofelgschroa werden immer besser. Mitten im Matsch des Mainstreams, allerdings des bayrischen. Das heißt mitten im »So-klingt-Heimat-heute«-Marketingkonzept des Bayerischen Rundfunks, der mit seinen »Heimatsounds« sozusagen die Nachkommen der Franz-Josef Strauß-Leute mit all ihren Gegnern versöhnen will. In Wahrheit geht Bayern so: Entweder man sitzt im CSU-Bierzelt oder man stürmt mit der roten Fahne rein, hat mir mal ein Münchner Kommunist erzählt.

Kofelgschroa kommen aus Oberammergau. Aber sie haben auch schon woanders gewohnt. In München. In Berlin. In New Orleans. Aber nicht im CSU-Bierzelt.

Sie sagen, sie sind keine bayrische Band, sondern eine Band, die aus Bayern kommt. Ihre Botschaft ist universal: »Frei. Sein. Wollen«, wie der Titel eines empfehlenswerten Dokumentarfilms über sie lautet. Ihr neues, drittes Album heißt »Baaz«, Matsch. »In Baaz gehörst nei«, singt Maxi Pongratz so repetitiv wie früher Damo Suzuki bei Can im Titellied, dem besten Song des Albums. Ein Abenteuer für freie Instrumente, punkgezupft und krautgerockt. Raus aus dem Matsch, mit einer sich aufmandelnden psychedelischen Orgel und sogar mit Maultrommel – in 8,51 Minuten!

Kofelgschroamusik ist Blasmusik als Blues, als Techno mit Tom-Waits-Effekten oder als Offbeatgeneration aus Oberbayern. Irgend etwas sehr Merkwürdiges dazwischen. Diese Band ist »ein Ballon, der gefüllt werden möchte / mit Luftschlosshelium / und fliegen möchte / endlich rauf zu den Sternenkollegen / und nicht immer unten pragmatisch leben«, heißt es in dem Lied »Ballon«. Sie wollen richtig abheben und nicht nur an dir vorbeizischen; »Dass dich diese blöde Gravitationskraft so schwer / und funktionabel macht / auspatscht und am Boden hält wie es der Norm … [ein Chor singt]:) gefällt.« In einem anderen Lied wird ein Käfer besungen, der an der Wand lang krabbeln kann und irgendwann seinen Panzer aufklappt, die Flügel ausfährt und losfliegt.

Es geht aber auch mit mehr Gravitationskraft, in einer Art Rockabillynummer wird der Anorak gelobt, ein Lied besteht nur aus einem existentiellen Satz: »Ich war verliebt in dich, aber heute bin ich froh, dass es nicht du geworden bist«, und im Opener »Pokal« gibt es den Abschied von der sportlichen Jugend: »Irgendwann ist es dir egal, / verstaubt steht im Regal, / mein hochverdienter Langlaufpokal« – zu einer geheimnisvollen Musik, die sich so anhört, als würde der Sounddesigner von »Super Mario« bei den Doors mitspielen.

Die Helikontuba macht den Beat, das Jagdhorn segelt dahin und die Ziehharmonika hält die Lieder zusammen. In »Frei. Sein. Wollen« sieht man den Tubaspieler Martin von Mücke zu einem Wasserfall im Wald radeln und entspannt reinspringen. Das ist so ungefähr das Gefühl, um das es geht. Oder anders formuliert: »Ich sitz im Zug und schau aus dem Fenster raus / es ist so schön, wenn die Welt an dir vorbeirauscht / und ich in meinem Waggon geborgen / zwischen gestern heute und übermorgen (…) Ich fahre solang mein Vorrat reicht / mein Vorrat ist viel, mein Vorrat ist Zeit«, singt Pongratz in dem Lied »Zug«. Im Video dazu sitzt er mit der Band in einem Raum und guckt nicht aus dem Fenster, sondern aufs Klavier. Aber weil es ein »Zug«-Lied ist, entwickelt sich eine Dynamik, es wird zunehmend rockiger und kantiger und verzwickter.

Die Kofels sitzen da in einem von ihnen gegründeten Kulturzentrum, dem »Hotel Kovél« in Oberammergau. Ein kleines Häuschen, in dem sie früher Technopartys gefeiert haben. Auf »Baaz« gibt es ein ziemlich geniales Tuba-Techno-Stück, in dem der »Loopmaschine« eine Absage erteilt wird. Nicht den Loops der elektronischen Sample-Musik, die sind ja für tanzende und musizierende Menschen unverzichtbar, sondern den Loops des Terrors der Ökonomie: »Die Jahre, die gehen schleifen, / bin ich hinten / bin wieder vorn / ohne Anfang, konstant / schnell oder langsam, effizient / ich füge mich dem Metrum / stur und monoton / der Loop an meinem Arbeitsplatz / die Loopmaschine ist die Errungenschaft …« Ein Lied zwischen Underground Resistance, Comedian Harmonists und The Fall. Alle in einem Ballon. Zum Schluss heißt es: »Die Loopmaschine, die hängt«. Das ist das Übergangsprogramm, mindestens.