Ihr habt uns nicht gesehen!

Sie müssen den Kürzungswahn ausbaden: Gewerkschafter protestieren vor dem Parlament in Athen (17. Oktober) Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Künstler wie der Regisseur Wim Wenders und der Schriftsteller Robert Menasse sind besorgt um die Zukunft. Zusammen mit Politikern, unter ihnen Gesine Schwan (SPD) und Daniel Cohn-Bendit (Grüne), haben sie am 16. November »Einen Weckruf an alle Europäerinnen und Europäer« veröffentlicht. Diese liefen »ernsthafte Gefahr, dass die Europäische Union zusammenbricht und wir unsere Interessen und Werte nicht verteidigen können«. Die EU werde bald nur noch fünf Prozent der Weltbevölkerung stellen und in absehbarer Zukunft wird kein europäischer Staat mehr unter den stärksten Wirtschaftsmächten sein. »Die wirtschaftlichen und handelspolitischen Interessen werden für Europa als Exportwirtschaft immer schwieriger durchzusetzen sein, während die protektionistische Versuchung immer stärker wird.« Mit dem Ruf nach Schutz des europäischen Exports springen die Autoren den politischen Verantwortlichen in Amt und Würden gerade noch zu Hilfe.

Denn am Mittwoch konnte man versucht sein zu glauben, dass die deutsche Kürzungspolitik in der Europäischen Union endlich ihren Zenit erreicht habe. Am Dienstag abend sollen sich die Finanzminister aus Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden hinter verschlossenen Türen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Berlin getroffen haben – das berichtete zumindest die Süddeutsche Zeitung, mit Verweis auf »Teilnehmerkreise« am Mittwoch, während das Finanzministerium dementierte. Die werten Herren haben ein Problem. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich noch nicht an den Kreditprogrammen für Griechenland beteiligt, weil er davon ausgeht, dass Athen ohne einen Schuldenschnitt nicht wieder auf die Beine kommen wird. Für Schäuble ist das ausgeschlossen. Sein Problem ist, dass die Beteiligung des IWF Voraussetzung für die Beteiligung des Bundestages am 86 Milliarden Euro schweren Kreditprogramm war. Bis Ende des Jahres muss die Institution aus Washington sich entscheiden, am 5. Dezember will der Fonds seinen Bericht zur Überprüfung der griechischen Kreditfazilität den EU-Finanzministern vorstellen. Am Freitag will die klandestine Ministerriege bereits mit Vertretern von IWF, der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission zu weiteren Verhandlungen zusammentreffen – selbstverständlich wieder in Berlin und ohne Beteiligung der griechischen Regierung. Auch zu diesen Plänen sagte eine Sprecherin Schäubles am Mittwoch gegenüber dpa: »Ein solches Treffen findet nicht statt.«

Mit dem Kabinett des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras haben sich die Gläubiger am Dienstag nicht auf die weitere Zerstörung der Arbeitsgesetze einigen können. Nach Verhandlungen bis in die frühen Morgenstunden reisten die Vertreter der Gläubiger am Dienstag aus Athen ab. Die Gespräche sollen jedoch noch diese Woche per Telefonkonferenz weitergeführt werden, will dpa am Dienstag »aus Kreisen des Finanzministeriums« erfahren haben. Schäuble und Co. fordern unter anderem, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter leichter entlassen können, die Absenkung des Mindestlohns und eine Abkehr vom Recht der Gewerkschaften, Kollektivverhandlungen zu führen.

Aus Protest gegen den Kürzungskurs der Regierung hatten am Mittwoch die Gewerkschaft der Seeleute und die Staatsbediensteten zu einem 24stündigen Streik aufgerufen. Zwischen Donnerstag und Freitag früh soll keine Fähre aus Piräus und anderen Häfen der Ägäis auslaufen. Die meisten Behörden des Landes sollen geschlossen bleiben.

Am Montag abend hatte das griechische Finanzministerium den Entwurf des Haushaltes 2017 dem Parlament in Athen vorgelegt. Athen rechnet mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 0,3 Prozent im laufenden Jahr. Seit 2008 ist die Wirtschaftsleistung um rund 160 Milliarden Euro eingebrochen. Für 2017 sind weitere Kürzungen in Höhe von knapp 2,45 Milliarden Euro vorgesehen.

Gesine Schwan und ihre Verbündeten schreiben: »Heute jedoch ist deutlich mehr Ehrgeiz gefragt. Es muss darum gehen, die Union mit einer echten Außen- und Sicherheitspolitik auszustatten. Es ist an der Zeit für die Europäische Union, sich als politische Macht zu begreifen und sich für das demokratische, kulturelle, soziale, wirtschaftliche und ökologische Schicksal der Menschheit einzusetzen.« Gut für Schäuble, dass ihm überzeugte »Europäer« zur Seite stehen.