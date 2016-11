Und sie streiken doch

Wirksamer Arbeitskampf: Nach Angaben der Lufthansa fielen am Mittwoch 876 Flüge aus Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Nun hat die Lufthansa eine Bruchlandung erlitten. Noch im September vergangenen Jahres war es der Kranichlinie gelungen, einen Streik ihrer Piloten mit einer haarsträubenden Begründung verbieten zu lassen (siehe jW vom 10. September 2015). Das wollte sie jetzt erneut probieren. Doch das Frankfurter Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht Hessen erteilten dem Konzern eine Abfuhr und wiesen den Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf der »Vereinigung Cockpit« (VC) in der Nacht zum Mittwoch zurück. Unmittelbar nach dem Urteil legte die Pilotenorganisation die Quittung vor: Der ursprünglich nur für Mittwoch geplante Ausstand wird um einen Tag verlängert.

Die größte deutsche Airline kommt nicht zur Ruhe. Ursache ist der von der Konzernspitze betriebene »Umbau«, der die Wettbewerbsfähigkeit mittels Lohndrückerei erhöhen soll. Das provoziert schier endlose Konflikte mit den Gewerkschaften, die im Rahmen regulärer Tarifverhandlungen ausgetragen werden. Am gestrigen Mittwoch und am heutigen Donnerstag waren bzw. sind es die Piloten, die dafür sorgen, dass ein Großteil der Flugzeuge am Boden bleibt. Allein gestern sollten nach Unternehmensangaben 876 Starts ausfallen, darunter 51 Langstreckenflüge. Rund 100.000 Passagiere mussten demnach sehen, wie sie ans Ziel kommen.

Man nehme »mit vollkommenem Unverständnis zur Kenntnis, dass die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit noch vor Beginn des Streiks am Mittwoch bereits den nächsten für Donnerstag ankündigt«, heißt es in einer gestern verbreiteten Erklärung des Konzerns. Damit füge »Cockpit« dem Unternehmen und den Kunden »ein weiteres Mal großen Schaden« zu.

Gespielte Überraschung

So überrascht, wie sie tut, dürfte die Lufthansa-Spitze über die Eskalation allerdings nicht sein. Das Vorgehen der Pilotenvereinigung ist eine erwartbare Reaktion auf den Versuch, den Streik per Gerichtsbeschluss zu verhindern. Die Begründung der Lufthansa hierfür ist einigermaßen konstruiert: Die von der »Vereinigung Cockpit« unter anderem geforderten höheren Gehaltssteigerungen für Kopiloten ab dem 13. Beschäftigungsjahr seien eine Diskriminierung jüngerer Beschäftigter. Ein erstaunliches Argument von einem Konzern, der mit Leiharbeit, Werkverträgen und Ausgliederungen vielfach selbst dafür sorgt, dass Beschäftigte ungleich bezahlt und behandelt werden.

Das hessische Landesarbeitsgericht konnte in seinem kurz vor Mitternacht erlassenen Urteil (Az. 16 SaGa 1459/16) »kein rechtswidriges Streikziel« erkennen. Schon nach dem in Nachwirkung geltenden Tarifvertrag zahle das Unternehmen Kopiloten bis zum 22. Beschäftigungsjahr ansteigende Vergütungen. Wenn nun eine stärkere Erhöhung für langjährige Kopiloten gefordert werde, sei dies zumindest kein eindeutiger Rechtsverstoß, der ein Streikverbot begründen könnte.

Auch in der Gerichtsverhandlung hätten sich die Lufthansa-Bevollmächtigten nicht in der Lage gesehen, verbesserte Angebote vorzulegen, erklärte Jörg Handwerg, Vorstandsmitglied der »Vereinigung Cockpit«, unmittelbar nach der Urteilsverkündung. »Daher hat es das Lufthansa-Management zu vertreten, dass die VC weitere Streikmaßnahmen durchführen wird.« Ziel der Pilotenvereinigung ist es, nach fünf­einhalb Jahren ohne Gehaltserhöhung für jedes Jahr durchschnittlich 3,66 Prozent mehr Geld zu erreichen. Angesichts des guten Geschäftsergebnisses und steigender Managergehälter sei das angemessen.

Die VC ist indes nicht die einzige Gewerkschaft, mit der die Lufthansa im Clinch liegt. Erst am Dienstag hatte ver. di das Kabinenpersonal bei der Unternehmenstochter Eurowings zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, weshalb gut 60 Flugzeuge nicht abheben konnten. Der Konflikt hat für alle Seiten eine hohe strategische Bedeutung, da der Konzern Eurowings als Billigflieger in Konkurrenz zur Kernmarke ausbauen möchte. Neueinstellungen dürften in Zukunft also vor allem dort stattfinden.

Auch anderweitig ist die Auseinandersetzung bei Eurowings von großer Bedeutung: Sie könnte die erste sein, in der das sogenannte Tarifeinheitsgesetz zur Anwendung kommt, das bei konkurrierenden Tarifverträgen nur denjenigen der größeren Gewerkschaft gelten lässt. Die beim Kabinenpersonal in der Vergangenheit tonangebende Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) hat seit sieben Jahren keine tabellenwirksamen Lohnerhöhungen durchgesetzt, weshalb die Mehrheit der Beschäftigten nach deren Angaben zu ver.di übergetreten ist.

Die Flugbegleiter bei Eurowings kamen mit rund 19.000 Euro im Jahr kaum auf mehr als die Hälfte des durchschnittlichen sozialversicherungspflichtigen Einkommens in Deutschland, erläuterte ver.di-Sekretärin Katharina Wesenick auf jW-Nachfrage. »Das ist Prekarität in der Luft.« Die UFO habe in den vergangenen Jahren sogar Verschlechterungen akzeptiert. Beispielsweise müsse das Kabinenpersonal seit 2013 nach der Landung unentgeltlich das Flugzeug reinigen. Vor diesem Hintergrund fehle den Kolleginnen und Kollegen das Vertrauen für gemeinsame Verhandlungen mit der UFO, wie sie die Lufthansa zur Bedingung gemacht hat. »Als mitgliederstärkste Gewerkschaft bei Eurowings bestehen wir auf einem eigenständigen Tarifabschluss«, so ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle in einer Mitteilung.