Darmstadt in Hamburg

Markus Gisdol im Kreise seiner Lieben, die er noch enger beieinander haben möchte Foto: Daniel Bockwoldt/ dpa - Bildfunk

Der krisengeschüttelte, auch nach dem 11. Spieltag immer noch sieglose HSV erlebte offenbar das 2:2 am Sonntag in Hoffenheim wie eine Offenbarung. Warum hat das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Bundesliga als Tabellenletzter beim aktuell doch so starken Plastikverein nicht verloren? Weil sich der HSV offenbar als das neue Darmstadt 98 begreifen will. Zumindest was den »Teamspirit« angeht. So zumindest beantwortete Ersatztorhüter Christian Mathenia, der in Hoffenheim für den verletzten René Adler im Tor stand, die Essenz seiner Erfahrungen im letztlich erfolgreichen Abstiegskampf mit den Lilien in der vorigen Saison. Eine phantastische Erkenntnis, auf die sich jetzt in Hamburg alle stürzen. »Mentalität schlägt Qualität« hatte damals Darmstadts Trainer Dirk Schuster als Überlebensformel ausgegeben, aber ihm war auch nichts anderes übriggeblieben mit seinem Schnäppchenkader von der Resterampe.

Wenn der HSV sich jetzt auf die Suche nach dem »Teamspirit« begibt, hat das etwas Komödiantisches, nachdem der Klub von seinem Mäzen Klaus-Michael Kühne schon fast zu Tode verstärkt wurde, mit teuren Offensivkräften, die bisher keine Tore schießen wollten. Nur mal als Vergleich: Der durchschnittliche Marktwert eines HSV-Spielers beträgt immer noch 2,51 Millionen Euro, der eines Lilienspielers 930.000 Euro. Vor der Saison hatte Trainer Bruno Labbadia, auch er übrigens ganz früher einmal ein Lilienspieler – und auch Trainer, vergeblich die Verstärkung der Defensive gefordert. Dank der porösen HSV-Abwehr durfte er dann sein Amt an Markus Gisdol abgeben.

Der wiederum lädt seine Mannchaft ab heute in Barsinghausen bei Hannover zu einem Extra-Trainingslager, um sich auf das Nordderby am Samstag gegen die ebenfalls nicht allzu stabile Werder aus Bremen vorzubreiten. »Ich will die Mannschaft ganz eng beieinander haben und dass wir viele Stunden miteinander verbringen«, erklärte Gisdol. Nach dem Teilerfolg an seiner alten Wirkungsstätte, in Hoffenheim, wo er vor 13 Monaten nach einer 0:1-Niederlage – ausgerechnet gegen den HSV – entlassen worden war, soll alles besser werden. Der Coach, der vor der Partie Kapitän Johan Djourou zugunsten des Japaners Gotoku Sakai abgesetzt und einen längeren Arbeitstag für die Profis eingeführt hatte, sieht sich bestätigt: »Die Mannschaft ist in Hoffenheim zu jedem Zeitpunkt auch als Mannschaft aufgetreten. Diesen Prozess wollte ich anstoßen. Das war ein erster und großer Schritt in die richtige Richtung. Nur wenn die Mannschaft über allem steht, können wir es packen.«

Die Mannschaft, die nach den Gegentreffern von Sandro Wagner (dem Lilientorjäger der letzten Saison) und Steven Zuber ihre 1:0-Führung verspielt hatte, ohne aber zu verzweifeln, ist allerdings nur ein Teil des Problems. Das belegte einmal mehr die Unruhe in den Tagen vor der Partie. So gilt Klubchef Dietmar Beiersdorfer als angezählt, und Marketing-Vorstand Joachim Hilke kündigte seinen Rückzug an. Auch Gönner Kühne hat zunehmend schlechte Laune.

Rührend dagegen die Szenen im Original-Darmstadt, von denen manche sagen, nach der depressiven 0:1-Heimpleite gegen Ingolstadt wäre es das vermutlich schon gewesen in der Bundesliga: Auf der Website des Vereins ist zu sehen, wie einen Tag nach dem 0:1 Torwarttrainer Dimo Wache eng umschlungen mit dem abermals enttäuschenden Stürmer Sven Schipplock, der übrigens vom HSV an Darmstadt ausgeliehen wurde, über den Waldtrainingsplatz spaziert und Abwehrspieler Alexander Milosevic seinem Sportdirektor Holger Fach den Arm auf die Schulter legt. Der HSV sucht übrigens immer noch einen Sportdirektor, den einer der 2,51-Millionen-Marktwert-Spieler trösten kann. Vielleicht schon am übernächsten Sonntag, wenn der HSV in Darmstadt spielt.