Vorschlag: Die jW-Programmtips

Um sich ihren Traum vom grünen Fahrrad zu erfüllen, nimmt Wadjda (2. v. l.) an einem Koran-Rezitationswettbewerb teil: »Das Mädchen ­Wadjda« Foto: ARTE/ Razor Films

Amerikas Flüsse (3/5)

Der Colorado River – Ein gedrosselter Riese

Während es am Nordpol 20 Grad zu warm ist, sitzt ein Leugner des Klimawandels bald im Weißen Haus. Aber egal: Der Tag wird kommen, da die Natur wieder frei sein wird. Hoffentlich gibt es dann noch Menschen, die dabeisein dürfen. 30 Millionen Menschen im Westen der USA versorgt der Colorado River mit Wasser und Energie – zu einem hohen Preis.

Arte, 18.25

Das Mädchen Wadjda

Die zehnjährige Wadjda lebt in einem Vorort von Riad, Saudi-Arabien. Obwohl sie in einem konservativen Umfeld aufwächst, trägt das rebellische und selbstbewusste Mädchen Jeans und Turnschuhe, hört Rockmusik und träumt nur von einer Sache: das grüne Fahrrad zu besitzen, das in einem Spielzeugladen zum Verkauf angeboten wird und an dem sie tagtäglich vorbeiläuft. Denn mit dem Fahrrad könnte sie es endlich mit ihrem Freund Abdullah aufnehmen und ihm davonflitzen. Im wahabitischen Königreich ist das Fahrradfahren allerdings Männern vorbehalten. Aber nicht nur am Grunde der Moldau wandern die Steine. SAR/D/USA/VAE/NL/JOR 2012. Regie: Haifaa Al Mansour.

Arte, 20.15

Fallada

Im Rausch des Schreibens

Immer noch unterschätzt, der Fallada. Und dann das: Als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern liegt, verfasst Hans Fallada seinen letzten Roman. Fast 70 Jahre später, als das Buch erstmals in englischer Übersetzung erscheint, avanciert »Jeder stirbt für sich allein« zum internationalen Bestseller. Auf der Berlinale als deutscher Beitrag im Wettbewerb, startete am 17. November die Neuverfilmung des Romans mit Emma Thompson und Daniel Brühl im Kino. Die man allerdings eher nicht braucht. Lesen, Freunde!

Arte, 22.30

Vom Töten leben

Oberndorf, 14.000-Einwohner-Stadt am Ostrand des Schwarzwalds, ist in der Krise. Zwei Drittel der Arbeitsplätze sind in den Rüstungsbetrieben Mauser (jetzt Rheinmetall) und Heckler & Koch seit den 1980er Jahren verlorengegangen. Einer der Protagonisten des Films spricht von einem Fluch, der auf der Stadt liege, seit der König von Württemberg 1812 im ehemaligen Augustinerkloster eine Gewehrfabrik einrichten ließ. Millionen Menschen haben durch Waffen aus Oberndorf ihr Leben verloren – durchschnittlich alle 15 Minuten kommt nach Schätzungen von Friedensgruppen einer hinzu.

WDR, 23.25