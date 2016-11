Zensur gibt es weder bei der Bundeswehr noch beim Bürgerbühnenoutfit: Christoph von Löwenstein Foto: David Baltzer

Im vergangenen Jahr zählte die Organisation »Reporter ohne Grenzen« (ROG) in Deutschland mindestens 39 gewalttätige Übergriffe auf Journalisten, zwei Drittel davon ereigneten sich in Sachsen, wo Pegida und ihre regionalen Ableger marschieren. Allein in Leipzig erstatteten 13 Journalisten Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Auf den rechten Demos wurden Reporter getreten, zu Boden geworfen und ihre Ausrüstung beschädigt oder zerstört. Diese Aggression gegen eine vermeintliche »Lügenpresse« richtete sich vor allem gegen Fotografen, Kameraleute, Fernseh- und Radiojournalisten, die von der Menge schnell identifiziert werden konnten. Laut ROG verhielt sich die Polizei oft passiv, so dass manche Journalisten mittlerweile schon mit eigenen Sicherheitsleuten unterwegs sind.

In Dresden wehren sich die Vertreter unterschiedlicher Medien jetzt auf der »Bürgerbühne«, einer Art betreuten Open Stage des Staatsschauspiels, mit einem Stück unter der Regie von Jessica Glause. Das wirkt leider recht unbeholfen. Die Protagonisten sind Korrespondent, Redakteurin, Kritiker, Blogger und PR-Beauftragter. Theater können sie nicht, somit ist das Ganze eher eine Performance. Sie heißt »Zuerst die gute Nachricht«. Das klingt ganz witzig und selbstironisch. Sogar Selbstkritik scheint hier durchaus auf – aber sie geht nicht tief. Und an einigen Stellen fragt man sich, glauben die wirklich, was sie da sagen?

Als Leader of the Gang präsentiert sich Christoph von Löwenstern in einer Art Kampfanzug. Er ist seit 2009 Presseoffizier der Bundeswehr. Von 2012 bis 2013 agierte er als ISAF-Pressesprecher für den Norden Afghanistans. Er schreibt allen Ernstes im Programmheft: »Die Streitkräfte aller demokratischen Nationen haben ein großes Interesse daran, dass die Medien objektiv über ihren Einsatz berichten. Nur so erhält der Bürger ein unabhängiges Bild von der Einsatzrealität.« Dieser Mann lügt nicht, denn er glaubt wirklich, was er sagt – und das ist das eigentlich Erschreckende. »Zensur fand weder bei Bildern noch bei Fotos statt«, heißt es weiter im Text. Auf der Bühne berichtet er, dass ein Foto nicht freigegeben wurden, welches den Helm eines Bundeswehrangehörigen mit einem Wehrmachtsspruch zeigte: »Das entsprach nicht unserem Selbstverständnis als Bundeswehr« – damit war das Publikationsverbot natürlich keine Zensur, sondern nur eine »Richtigstellung«. Heute ist von Löwenstern Sprecher der Bundeswehr im Freistaat Sachsen und vermittelt regionalen Journalisten »Zugang zu Bundeswehrthemen und -einheiten«.

Früher sei auch nicht alles gut gewesen, erzählt Jürgen Hahm, gebürtiger Dresdner und 1989 für die »Aktuelle Kamera« in Portugal. Er spricht davon, wie die »Leine des SED-Zentralkomitees« in den 80ern immer kürzer geworden sei, besonders innenpolitisch, schließlich durfte dem Klassenfeind keine Angriffsfläche geboten werden. Feigheit und Linientreue zeichnete den Parteijournalisten aus. Und heute? Ist alles tausendmal besser!

Anne Schneider, die auf der Bühne mit Boxhandschuhen spielt, arbeitete bei der Sächsischen Zeitung und »weiß, wie sehr die Lügenpresse-Vorwürfe am Arbeitsalltag eines Journalisten vorbeigehen«. Na gut, manchmal (das kommt aber bei der Sächsischen Zeitung eher selten vor) werden Journalisten, die im sächsischen Selbstbeweihräucherungsstadl nicht so richtig mitmimen, schon mal von Informationen abgeschnitten, verklagt und diskreditiert. Aber: »Dieses System reinigt sich selbst, bringt sich selbst wieder ins Gleichgewicht.« Wer sich selbst davon überzeugen möchte: Am 26. November, 1., 8. und 14. Dezember gibt es die nächsten Aufführungen im Kleinen Haus in Dresden.