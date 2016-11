In den Käfigen

Künstlerisches Handeln in Ausnahmezuständen: Eine Matratzen-Installation von Akam Shex Hadi Foto: Akam Shex Hadi/Ruya Foundation for Contemporary Culture in Iraq

Bertolt Brecht hat es in den »Flüchtlingsgesprächen« auf den Punkt gebracht: »Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals.« Fremd zu sein, ohne staatliche Legitimation, ist ein bürokratisches Problem, das schnell lebensgefährlich werden kann.

Es sind diese unsicheren Zustände, denen Menschen in ihren Herkunftsstaaten, auf der Flucht und im Exil ausgesetzt sein können, denen sich die Ausstellung »Uncertain States« in der Berliner Akademie der Künste mit Werken zahlreicher internationaler Künstler annimmt. »Die Fragilität der individuellen, gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, ausgelöst durch Kriege, Armut und Terrorismus« soll hier thematisiert werden, es geht um »Künstlerisches Handeln in Ausnahmezuständen«, heißt es in der Ankündigung.

Die aus dem Libanon stammende Künstlerin Mona Hatoum hat in jeden ihrer fünf Eisenkäfige, die an den Umgang mit Ketzern im Mittelalter erinnern, blutrote und mundgeblasene Glaskörper gesperrt, deren Material unterschiedlich stabil ist. Das ruft Bilder aus dem Mittelmeer herauf, wo die überfüllten Flüchtlingsboote zu tödlichen Gefängnissen werden.

Von der türkischen Künstlerin Ayse Erkmen wurden drei große Wände mit weißen Kacheln bestückt, auf denen verschiedene Arten von Minen als hellgrüne ästhetisierte Motive wie in einem Katalog der Rüstungsindustrie präsentiert sind. Ein Fingerzeig, wie sehr der Rüstungsexport die Konflikte im Wortsinn befeuert. Alle großen Industriestaaten, darunter auch Deutschland, verdienen daran und beliefern in der Regel auf verschlungenen Wegen beide Seiten.

Die Ausstellungsmacher bieten darüberhinaus ein breitgefächertes Rahmenprogramm mit Vorträgen, Filmen und Diskussionen. Sinnvollerweise wird im Rahmen der Ausstellung an den deutschen Faschismus als eine der wesentlichen Ursache im 20. Jahrhundert für Flucht und Exilierung erinnert. Aus dem Archiv der Akademie der Künste stammt das Material, mit dem die Geschichten von Künstlern und Wissenschaftlern multimedial beeindruckend und liebevoll erzählt werden.

Anna Seghers besaß einen Originalbrief von Heinrich Heine, den sie auf der Flucht verlor und wundersamerweise von anderen Flüchtlingen, die ihren Rucksack fanden, zurückbekam. Daneben sind unter anderem auch der Revolver Kurt Tucholskys, der 1935 im schwedischen Exil an einer Überdosis Tabletten starb, sowie der Kalender Heinrich Manns mit dem lapidaren Eintrag »abgereist« vom 21. Februar 1933 und der letzte Pass Walter Benjamins in Vitrinen drapiert. Von festmontierten Tablets sind Audiodateien mit Hintergrundinformationen zu den tragischen Biographien abrufbar.

Wie schwierig der Weg durch unbekanntes Terrain sein kann, macht der Choreograph William Forsythe mit seiner Installation »The Fact of Matter« von 2009 körperlich spürbar. In einem kaum durchschaubaren Gewirr hängen Ringe von der Decke, an denen sich die Besucher durch die Installation hangeln können. Ähnlich wie auf einem Kletterplatz erfordert das Kraft, Geschicklichkeit, Geduld und Ausdauer. Das sind Eigenschaften, die Flüchtende benötigen, zusätzlich zu Glück, Solidarität und Hilfsbereitschaft, um ihr Ziel sicher erreichen zu können.

Die Ausstellung widmet sich außerdem den langfristigen Folgen von Flucht und Exil wie dem Verlust einer gemeinsamen Sprache. Die in Frankreich geborene Künstlerin Zineb Sedira lässt in einer Drei-Kanal-Videoarbeit in drei innerfamiliären Konstellationen über Kindheit diskutieren in der jeweiligen Muttersprache. Mit ihrer aus Algerien stammenden Mutter spricht sie Arabisch, während sie, in London lebend, mit ihrer Tochter Französisch spricht und die Tochter in Englisch antwortet. Die Kommunikation jedoch zwischen Großmutter und Enkelin ist unmöglich, weil die Enkelin das Arabische nicht beherrscht und die Großmutter des Englischen nicht mächtig ist.

Eindrucksvoll, aggressiv und laut ist die vierteilige Videoinstallation der türkischen, in Berlin lebenden Künstlerin Nezaket Ekici. Sie befasst sich mit den meist innerfamiliären Morden an Frauen in der patriarchalischen türkischen Gesellschaft. Boxend und tänzelnd, geben die Protagonistinnen ihrer Wut gegen die Männergewalt lauthals Ausdruck. Sie zeigen, dass sie mit ihrer Geduld am Ende sind.