Ressortleiter der taz zum »Tod« von »Rot-Rot-Grün«

Unter der Überschrift »Am Tag, als Rot-Rot-Grün starb« veröffentlichte Martin Reeh, Ressortleiter Inland der taz, am Dienstag auf taz.de einen längeren Debattenbeitrag. Darin heißt es:

(…) Die Außenpolitik der USA unter Trump ist unberechenbar. Und die Konsequenz daraus klar: Wenn die USA nicht mehr uneingeschränkt versprechen, NATO-Mitgliedsländer zu verteidigen, müssen dies die Europäer übernehmen. Militärische Maßnahmen müssen glaubhaft angedroht werden können, damit sie niemals eingesetzt werden müssen. Das ist mit der Linkspartei nicht zu machen.

Was würde sie im Krisenfall tun? Sobald russische Milizen in Lettland auftauchen, würde die Linkspartei argumentieren, dass schon der Beitritt des Baltikums zur NATO ein Akt der Aggression gewesen sei. Russland hätte somit nur auf den Westen reagiert.

Ergäbe eine Volksabstimmung über die Abspaltung Ostlettlands eine Mehrheit, müsste die Bundesregierung sie daher anerkennen. Auch Sanktionen seien eine unnötige Aggression gegenüber Russland.

Insgeheim würde die Linkspartei auf ein Auseinanderbrechen der NATO hoffen. Putin hätte mit Rot-Rot-Grün nicht nur im Weißen Haus Sympathisanten, sondern auch im Berliner Regierungsviertel.

Am Mittwoch vorletzter Woche, am Tag nach der Wahl Donald Trumps, haben sich Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch, Katrin Göring-Eckardt und Toni Hofreiter beim Italiener getroffen. Ein rot-grünes Spitzentreffen, um Rot-Rot-Grün zu besprechen. Vermutlich gab es Rotwein und Pasta, dabei hätten ein paar schnelle Grappe zur Beerdigungsfeier genügt: Rot-Rot-Grün ist tot.

Richard Pitterle, steuerpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, äußerte sich am Dienstag zur Zeugenvernehmung am Donnerstag im Untersuchungsausschuss zu den Cum/Ex-Geschäften:

Es ist höchste Zeit, dass sich das Parlament mit der Rolle des Milliardärs Carsten Maschmeyer und der noblen Rechtsanwaltskanzlei Fresh­fields Bruckhaus Deringer beim Cum/Ex-Skandal auseinandersetzt. Freshfields hat nicht nur Banken und Investoren zu Cum/Ex-Geschäften beraten, sie treten nun auch noch als anwaltliche Vertretung für genau diese Banken auf, die sich an der Plünderung der Staatskasse beteiligt haben und deswegen jetzt vor Gericht stehen. Bund und Länder sollten sich gut überlegen, ob sie in Zukunft weiterhin Aufträge an Freshfields vergeben. (…)