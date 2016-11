Haushalt zu Lasten der Armen

Foto: AP Photo/Michael Sohn

In der Schlussberatung zum Bundeshaushalt 2017 blieb Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Dienstag im Bundestag seiner Linie treu. Schäuble kritisierte die Empfehlungen der EU-Kommission für mehr Ausgaben in Deutschland und warf Brüssel vor, Kompetenzen zu überschreiten. Er verwies auf das Plus bei Ausgaben und Investitionen in Deutschland seit 2005 und eine niedrigere Zuwachsrate im Schnitt der Euro-Zone. Die Kommission lenke davon ab, was ihre eigentliche Aufgabe sei, nämlich die Kontrolle, ob die Budgetplanungen der einzelnen Länder europäischen Regeln entsprächen. »Und diese Aufgabe erfüllt die Kommission nicht, sondern sie macht das Gegenteil. Deswegen müssen wir dagegen antreten.«

Schäuble peilt das vierte Jahr in Folge die »schwarze Null« in seinem Etat an. Im Vergleich zum laufenden Jahr sollen die Einnahmen und Ausgaben um insgesamt 12,2 Milliarden Euro erhöht werden. Für Investitionen sind 36 Milliarden Euro vorgesehen. Die Einnahmen aus Steuern sollen im kommenden Jahr 301,78 Milliarden Euro betragen. Beschlossen werden soll der Etat am Freitag.

In der Bundestagsdebatte sagte Schäuble, die Zinsen könnten nicht weiter sinken, Steuereinnahmen würden künftig eher langsamer wachsen. Hinzu komme die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Die Migration sei nur eine Herausforderung. Auch in den kommenden Jahren müssten nochmals zusätzliche Mittel für mehr Sicherheit und humanitäre Hilfen bereitgestellt werden. Auf die sozialen Sicherungssysteme kämen neue Lasten zu.

Schäuble warnte zudem vor einer Steuerpolitik, die schädlich für Wettbewerb und Arbeitsplätze sei. Es dürfe nicht zu einer Situation kommen, in der »wir hundert Prozent Steuern, aber null Prozent Einnahmen haben, die wir besteuern können«, sagte Schäuble. »Das ist sozialistische Politik, sie führt ins Elend.« Die Linkspartei-Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch warf der großen Koalition vor, mit der »schwarzen Null« davon ablenken zu wollen, wie ungerecht das Steuersystem ist: »Die Reichen werden verschont, die Mittelschicht muss löhnen.« Die Vermögenden müssten ihren Beitrag im Kampf gegen Armut leisten. Die Zahl der Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben können, sei dramatisch gestiegen. (dpa/AFP/jW)