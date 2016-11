Bodenhaltung bei Lufthansa

876 Flüge des Unternehmens wurden wegen des Arbeitskampfs gestrichen, bis zu 100.000 Passagiere können nicht abheben Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Die Fronten sind verhärtet im Tarifstreit zwischen Luft­hansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Dass deshalb der Konzern nun aber behauptet, die Gewerkschaft werde mit dem Streikaufruf »ihrer Verantwortung als Tarifpartner nicht gerecht«, passt zwar in die Geschichtsdeutung der Fluggesellschaft, geht aber deutlich am Ziel vorbei. Der 14. Pilotenstreik, zu dem die Gewerkschaft für den heutigen Mittwoch aufruft, ist nur nötig, weil die Gehälter der Flugkapitäne seit April 2012 nicht mehr angepasst wurden. Das entspreche einem Reallohnverlust von fünf Prozent, wie die VC auf ihrer Internetseite ausweist.

876 Flüge wurden streikbedingt gestrichen, teilte Lufthansa am Dienstag nachmittag mit, davon 51 Interkontinentalverbindungen. 100.000 Passagiere seien demnach voraussichtlich betroffen. Trotzdem bemüht sich der Konzern, die Auswirkungen kleinzureden, und gibt an, dass 2.124 von etwa 3.000 täglichen Flügen stattfinden könnten. Unerwähnt bleibt, dass darin auch Flüge von Konzerngesellschaften enthalten sind, die nicht bestreikt werden. Am Nachmittag versuchte der Konzern, die Arbeitsniederlegung zu stoppen. Er stellte beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf einstweilige Verfügung. Bis jW-Redaktionsschluss lag keine Entscheidung vor.

Für Lufthansa ist die Sache klar: Die Gewerkschaft eskaliere den Tarifkonflikt vollkommen unnötig, indem sie am Montag vergangener Woche ein Angebot zur Schlichtung ausgeschlagen hat. Das vermeintliche Zugeständnis des Konzerns ist für die Beschäftigtenvertreter allerdings nur heiße Luft und keine Grundlage für eine mögliche Schlichtung. Nach Angaben von VC haben sich die Vertreter der Lufthansa in den Gesprächsrunden im November deutlich hinter vorherige Angebote zurückbewegt und für höhere Löhne eine Kompensation in anderen Tarifverträgen gefordert. »Ein Angebot von 2,5 Prozent ist kein Angebot, wenn dafür mindestens eine Gegenleistung in gleicher Höhe verlangt wird. Die dauerhafte Weigerung der Konzernführung, auch dem Cockpitpersonal eine angemessene Gehaltsanpassung zu gewähren, ist nicht akzeptabel und führte schließlich zum Scheitern der Verhandlungen«, so Jörg Handwerg, Mitglied des VC-Vorstandes laut einer Pressemitteilung von Montag.

Besonders ärgert ihn, dass der Dax-Konzern sich sträubt, obwohl er seit Jahren gute Zahlen ausweist. Erst bei der Hauptversammlung im April – also zu einem Zeitpunkt, als der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft schon seit vielen Jahren schwelte – entschied er außerdem, die Bezüge der Konzernführung anzuheben. »Nach dem Rekordergebnis im vergangenen Geschäftsjahr steuert der Konzern in 2016 erneut auf ein hervorragendes Ergebnis zu«, so Handwerg. Zugute kommt der Lufthansa etwa der niedrige Kerosinpreis.

Am Dienstag haben schon die Kabinenbeschäftigten bei der Lufthansa-Tochter Eurowings gestreikt. 62 von 442 Verbindungen wurden deshalb gestrichen. Interessant ist dieser Tarifkonflikt über den Konzern hinaus, weil sich mittlerweile abzeichnet, könnte es das erste Mal sein, dass das sogenannte Tarifeinheitsgesetz zur Anwendung kommt. Ver.di, die für Dienstag zum Arbeitskampf aufgerufen hatte und unter anderem sieben Prozent mehr Lohn fordert, ist nach eigenen Angaben die mitgliederstärkste Gewerkschaft im Unternehmen. Die Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) hat eine Schlichtung mit beiden Gewerkschaften und dem Konzern vorgeschlagen, der das unterstützt. Allerdings möchte ver.di die eigene Kampfkraft nicht schwächen, indem es sich in diesen Prozess begibt. (mit dpa)