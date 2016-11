Großer kleiner Aufsteiger

Gib mir fünf für sechs Tore: Lottes Trainer in Ausbildung Ismail Atalan Foto: Guido Kirchner/dpa-Bildfunk

Je enger es in der 3. Liga zugeht, umso härter ist die Gangart. Dabei geht es nicht darum, Fußball als Ponyhof zu begreifen. Das schöne Spiel lebt nun mal von Zweikämpfen, Einsatzbereitschaft und Körperlichkeit. Aber allein zehn gelbe Karten setzte es beim unerwartet klaren Resultat von 4:0 im Spiel Münster gegen RW Erfurt, sieben beim Remis zwischen Aalen und Osnabrück und (nur) sechs paritätisch verteilte bei der Partie Chemnitz gegen Kiel (2:2). Da stellt sich die Frage, ob spielerische Defizite einfach mal durch Unsportlichkeiten wettgemacht werden sollen (und eben das von Trainern in ihren Ansprachen proklamiert wird) oder ob vielleicht auch einige Schiedsrichter auf unterem Niveau pfeifen.

Die torreichste und fairste Partie des Spieltages fand zwischen den Sportfreunden Lotte und dem FC Paderborn statt. Zu nur je einem gelben Kärtchen pro Team musste der Unparteiische Benjamin Cortus greifen. Lotte fand dabei zum alten Schwung zurück. Mastermind des Erfolgs um den kleinen Aufsteiger (die nordrhein-westfälische Stadt hat rund 14.000 Einwohner) ist Trainer Ismail Atalan, der, obwohl noch Azubi an der Trainerakademie, schon jetzt sowohl Motivationskünstler als auch gewiefter Stratege zu sein scheint; immerhin schmiss man mit Werder Bremen und Bayer Leverkusen gleich zwei Bundesligisten aus dem DFB-Pokal. Zugegeben, Paderborn, das in nur zwei Jahren von der Bundesliga in die 3. Liga durchgereicht wurde, funktioniert als Mannschaft auch in den unteren Gefilden nicht und war bar jeder Chance gegen die Offensivmacht Lotte. Die Klatsche von 6:0 kostete Trainer René Müller (nicht zu verwechseln mit der Leipziger Torwartlegende) umgehend seinen Arbeitsplatz. Lotte jetzt wieder hinter Duisburg auf Rang zwei.

Dorf gegen Gäste, so die Anzeigetafel des schwäbischen Fußballvereins Sonnenhof-Großaspach mit seinen gut 8.000 Einwohnern. Ohne gehörige Finanzspritzen ginge da aber nicht viel. 2.000 Zuschauer kamen zum Spiel gegen den Tradi­tionsclub aus Magdeburg, viele davon waren aber Auswärtsfans. Mit diesem Rückenwind gestalteten die Ostler auch das Spiel. Zwei Ecken, zwei Tore. Einziger Lichtblick im Aspacher Spiel der von Lautern ausgeliehene Stürmer Manfred Osei Kwadwo, der nach einem Doppelpass den Ball in Messi-Manier ins Tor trug. Die zweite gute Halbzeit brachte den Dörflern aber nichts. In der Nachspielzeit erhöhte Magdeburg noch auf 3:1. Die rote Karte gegen Torjäger Christian Beck wegen angeblichen Nachtretens hätte sich Schiri Benjamin Bläser allerdings schenken können.

Der Hallesche FC hatte sein 50jähriges Jubiläum zu feiern, und tat sich anfangs schwer gegen den Tabellenletzten, die 2. Mannschaft aus Mainz. Stürmer Benjamin Pintol netzte aber selbst noch im Liegen zur Führung ein. Rote Karte kurz darauf für Benjamin Trümner von Mainz und nach Revanchefoul für den HallenserStürmer Marvin Ajani. Das 2:0 folgte durch Florian Brügmann. Halle steht damit in seiner bisherigen Geschichte in der 3. Liga erstmals auf Platz drei. Prost!