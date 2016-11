Nachschlag: Misslungene Inszenierung

Ganz ohne Raute geht die Chose nicht: Angela Merkel (r.) am Sonntag bei Anne Will Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Was kommt dabei heraus, wenn die ARD versucht, ihre eigenen Psychothriller im Stile des Hollywood-Films »Seven« zu drehen? Zum Beispiel der »Tatort« vom Sonntag. Immerhin bot das Duell zwischen einem lebensmüden Ulrich Tukur und einem euthanasiebesessenen Serienkiller Ablenkung von einem zweiten misslungenen Versuch: Kanzlerin Angela Merkel als »letzte Führerin der freien Welt« zu inszenieren. Die gelernte Physikerin möchte noch »etwas geben«, »offen sein für neue Ideen«, vielleicht sich »mit der Digitalisierung befassen«, wie sie im Interview mit Anne Will sagte – als ob der Siegeszug der Computer nicht schon vor Jahrzehnten begonnen hätte. Es war in der anschließenden Diskussion der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz, der aussprach, dass der als »soziale Marktwirtschaft« verklärte Kapitalismus nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen, die er geschaffen hat, und Merkel als Symbol des Ancien Régimes mit ihrer erneuten Kanzlerkandidatur die Gelegenheit eines »würdigen Abgangs« verpasst. (jt)