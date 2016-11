Kernwerteprediger des Tages: Jens Stoltenberg

Foto: Stephanie Lecocq/dpa-Bildfunk

Die NATO ist so etwas wie die Hardware der westlichen Wertegemeinschaft. Ihre Hauptaufgabe ist das Zertrümmern von Ländern außerhalb des Paktgebietes, also Staatsterrorismus. Die Software dafür sind die »Werte«. Die bestehen aus »Wir sind die Guten« sowie »Demokratie« und »Freiheit« etc. Am Montag gab es wieder reichlich davon. In Istanbul tagte nämlich seit Freitag die Parlamentarische Versammlung des Paktes, ein Gremium, das aus Abgeordnetendelegationen der Parlamente aller NA TO-Staaten besteht. Man fühlte sich beim gastgebenden Terrorpaten, Präsident Recep Tayyip Erdogan wohl. Türkische Truppen stehen in Syrien und im Irak, massakrieren Bürger des eigenen Landes zu Tausenden? Seit dem Putschversuch am 15. Juli sitzen Tausende oppositionelle Journalisten, Richter, Schriftsteller, Wissenschaftler usw. im Knast? Alles dient dem Kampf gegen den Terror. Der Dankbarkeit für IS-Helfer Erdogan gab NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Ausdruck. Er predigte, der Putsch in der Türkei müsse als Erinnerung dienen, »dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich sind«. Der Sozialdemokrat aus Norwegen lobte den Widerstand gegen den Staatsstreich und sprach: »Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind Kernwerte der NATO«.

Der niederländische Abgeordnete Han ten Broeke meinte zwar, dass in Stoltenbergs Rede irgend etwas fehle, z. B. Hinweise auf türkische Zustände. Aber der wies ihn in die Schranken: Das Land habe das Recht, gegen Putschisten vorzugehen, und die Staatsführung versichere, das geschehe im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit. Das lehrt: Wer eine Abgeordnetenversammlung der freien Welt heute nach Istanbul einberuft, für den ist die Türkei ein Kernwerteland und die NATO eine Kernwertegemeinschaft. Das ist Wertegemeinschaft eins rauf. Zumindest die zehn türkischen Abgeordneten, die im Knast sitzen, sollten sich mal langsam darüber freuen. (asc)