Frankreichs Rechte will Fillon

François Fillon am Freitag auf einer Versammlung in Paris Foto: Charles Platiau/Reuters

Den ersten Durchgang der Kandidatenkür der französischen Rechten in Gestalt der Partei »Les Républicains« hat am Sonntag abend überraschend der frühere Ministerpräsident François Fillon gewonnen. Der 62 Jahre alte Regierungschef des ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy setzte sich mit 44,2 Prozent von rund vier Millionen abgegebenen Stimmen klar gegen seine Widersacher Alain Juppé und Sarkozy durch. Letzterer ist damit vorzeitig aus dem Rennen, über den endgültigen Bewerber der Rechten für die Präsidentschaftswahl im Mai 2017 muss am kommenden Sonntag die Stichwahl entscheiden. Demoskopen sehen den auf internationalem Parkett bisher eher unbekannten Fillon nach jüngsten Umfragen für den zweiten Durchgang mit 54 zu 46 Prozent vor Juppé. Der Bürgermeister von Bordeaux und frühere Außenminister lag am vergangenen Wochenende mit rund 28,5 Prozent der Stimmen, ebenso wie Sarkozy mit 20,6 Prozent, weit hinter Fillon.

Fillon gehört zum erzkonservativen katholischen Lager. Hinter ihm versammelten sich unter anderen die von der Kirche unterstützten Abtreibungsgegner und die Bewegung »Manif pour tous« (Demonstration für alle), die sich der von den regierenden Sozialdemokraten legalisierten Homoehe, der »Mariage pour tous« (Ehe für alle), widersetzt und diese wieder abschaffen will. Das bisher noch vage wirtschafts- und finanzpolitische Programm des neuen Favoriten der Rechten wird, soweit bisher erkennbar, von streng neoliberalen Positionen bestimmt. Der ehemalige Messdiener und begeisterte Pfandfinder kündigte an, er werde – sollte er im Mai zum Präsidenten Frankreichs gewählt werden – in den kommenden fünf Jahren den Staatshaushalt um 100 Milliarden Euro senken, die Wochenarbeitszeit von 35 auf 39 Stunden verlängern und 500.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. Fillon übertrifft damit die Forderungen seiner bisherigen Konkurrenten im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur bei weitem.

Sein ehemaliger Chef Sarkozy will sich nun hinter den Mann stellen, den er 2007, zu Beginn seiner Regierungszeit, vor Journalisten noch als gewöhnlichen »Mitarbeiter« (collaborateur) abqualifiziert hatte. Am Sonntag abend erkannte Sarkozy nicht nur seine Niederlage und den Sieg des »collaborateurs« an, er verriet den Franzosen in einer kleinen Abschiedsrede vor den Kameras der Fernsehstationen auch, dass er sich nunmehr – zum zweiten Mal in knapp fünf Jahren – seinen »privaten Interessen« widmen wolle. Ob er dafür Zeit haben wird, bleibt abzuwarten. Sarkozy und sein juristischer Beistand Thierry Herzog haben seit rund zehn Jahren die Justizbehörden am Hals. In mehreren Verfahren ermitteln ein halbes Dutzend Untersuchungsrichter und Staatsanwälte gegen den ehemaligen Präsidenten. Die Justizbehörden vermuten unter anderem, er habe sich seinen ersten Wahlkampf, der ihm im Mai 2007 die Präsidentschaft einbrachte, mit bis zu 50 Millionen Euro vom später ermordeten libyschen Machthaber Muammar Al-Ghaddafi finanzieren lassen.

Fillon hat das »Kapitel Sarkozy«, das die Geschichte einer fünf Jahre währenden, oft nur unzureichend verborgenen Gegnerschaft zum rastlosen Egomanen im Palais Élysée erzählt, nun wohl endlich abgehakt. Der Mann mit den dunklen, buschigen Augenbrauen und dem finsteren Gesichtsausdruck hatte seine Kampagne auch gegen diesen ehemaligen Vorgesetzten geführt und dessen Verstrickung in allerlei zwielichtige Transaktionen zum Thema gemacht. Den Franzosen sei der wortkarge Hobby-Autorennfahrer daher zuletzt als der »seriöseste« der drei Spitzenkandidaten erschienen, erklärten nach Fillons Sieg die Meinungsforscher. In den sieben Tagen bis zum kommenden Sonntag kann der sich nun dem verbliebenen Mitbewerber Juppé widmen. Wie Sarkozy hat auch der ehemalige Außenminister keine weiße Weste mehr. Als Vertrauter des damaligen Pariser Bürgermeisters und späteren Staatspräsidenten Jacques Chirac wurde Juppé Ende der neunziger Jahre der Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt und nach langer Prozessdauer zu Beginn des neuen Jahrtausends verurteilt. Die Strafe: zwei Jahre Verlust des passiven Wahlrechts – 24 Monate, die Juppé im selbstgewählten »Exil« in Kanada verbrachte.