Auch am Stammtisch Position beziehen

Das im Frühjahr gegründete bundesweite Bündnis hat bereits zahlreiche Aktionen veranstaltet, darunter diese Demo am 3. September in Berlin Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Die Frage, wie rechten Hetzern und fremdenfeindlich gesonnenen Mitläufern von AfD, Pegida und Co. im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 entgegenzuwirken ist, diskutierten am Sonntag in Frankfurt am Main Delegierte von Organisationen aus der Metropole und aus Offenbach. Einig waren sich die Teilnehmer des Regionaltreffens des Bündnisses »Aufstehen gegen Rassismus« darin, sich breiter aufstellen zu wollen. Sie wollen Initiativen von Geflüchteten, Unterstützern sowie von langjährig hier lebenden Migranten für die Mitarbeit gewinnen. Gekommen waren unter anderem Mitglieder der Offenbacher Erwerbsloseninitiative SGB2-Dialog, der Arbeitsgemeinschaft »Frankfurter Erwerbslose in Aktion«, der Naturfreunde, der Gewerkschaften ver.di und IG Metall, der Parteien Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen, des Vereins »Türkisches Volkshaus«, der Interventionistischen Linken, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.

Das Bündnis will ein Frühwarnsystem schaffen, um dagegenzuhalten, wenn die Alternative für Deutschland (AfD) in der Region Veranstaltungen plant. Außerdem will es seine Aufklärungsarbeit intensivieren. Erfolge der AfD gingen einher mit einem gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, sagte Imke Meyer von den Naturfreunden. Entsprechend gelte es, Menschen »fit zu machen« und rechten Eiferern Paroli zu bieten. Hilfreich sei der Besuch von Kursen für »Stammtischkämpferinnen und -kämpfer«, die das Bündnis anbietet. Man lerne hier, schlagfertig Position zu beziehen, wenn im Familienkreis, Sportverein oder Betrieb rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen fielen. Andreas Foresto von SGB2-Dialog berichtete, in Offenbach veranstalte das Bündnis bereits jeden vierten Samstag im Monat eine Mahnwache am Marktplatz. Eine ehrenamtliche Helferin beklagte, Alltagsrassismus mache sich längst breit. Sie habe Schwierigkeiten gehabt, eine Wohnung für eine Äthiopierin zu finden, und sei in der Ausländerbehörde als deren Unterstützerin selbst in geringschätzigem Ton abgekanzelt worden.

Aktive der IG Metall schilderten ihre Erfahrungen mit den »Bausteinen zur nichtrassistischen Bildungsarbeit«, die das DGB-Bildungswerk Thüringen vor dem Hintergrund entwickelt hat, dass die Zahl der Pegida- und AfD-Anhänger auch unter Gewerkschaftsmitgliedern wächst. Gerade Facharbeiter treibe zunehmend die Angst um, wegen der wachsenden Zahl von Zugewanderten und Geflüchteten Auto, Haus und Job zu verlieren. So finde die AfD unter Arbeitern, aber auch unter deutschstämmigen Erwerbslosen am meisten Zulauf, warnte Stefanie Hänisch von der AG »Frieden und Internationale Politik« (AG FIP), angesiedelt bei der Partei Die Linke Hessen. Es gebe also viel zu tun.

Umstritten war in der Debatte zunächst, ob sozialdemokratische oder wenig politisierte Gruppierungen bei der Vereinigung willkommen sind. Bislang hätten sich letztere als wenig hilfreich erwiesen. So hätten Personen, die sich dem Bündnis angeschlossen hatten, eine Veranstaltung der AfD im Hofheimer Kreistag Ende Oktober verschwiegen, offenbar, um Proteste von Frankfurter Aktivisten dort zu verhindern. Mustafa Korkmaz vom Verein Türkisches Volks­haus argumentierte dagegen: Die AfD sei bereits so gefährlich, dass »wir uns den Luxus einer radikalen Einstellung dieser Art nicht mehr leisten können«. Es gelte, klare Konzepte zu entwickeln, damit viele Kräfte aktiv werden können. Ein Aktivist der Interventionistischen Linken plädierte dafür, aufgeschlossene Kulturschaffende u. a. vom Schauspiel Frankfurt um ihr Mitwirken zu bitten.