Die »Mitte« rückt nach rechts

AfD-Anhänger demonstrieren am 21. September 2016 in Erfurt Foto: Martin Schutt/dpa-Bildfunk

Rechte Einstellungen halten sich einer Studie zufolge hartnäckig in der Gesellschaft. Mit 28 Prozent neige mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland zu sogenannten neurechten Einstellungen, ergab die Erhebung »Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände« der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universität Bielefeld, die am Montag in Berlin veröffentlicht wurde. Unter den AfD-Wählern seien dies sogar 84 Prozent.

Diese neue Rechte transportiert den Studienautoren zufolge über Begriffe wie »Identität« und »Widerstand« eine national-völkische Ideologie. Sie löse damit zunehmend den »offenen Rechtsextremismus« ab. 40 Prozent der Befragten äußerten die Meinung, die deutsche Gesellschaft werde durch den Islam unterwandert. 28 Prozent beklagten, es sei in Deutschland nicht mehr möglich, frei seine Meinung zu äußern. Hingegen sei die Stimmung bezogen auf die Flüchtlingssituation eher gelassen, so die Studienautoren: Die große Mehrheit der Bevölkerung äußerte sich – zumindest tendenziell – positiv zur Aufnahme von Geflüchteten. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) befand dies als »gut«. Allerdings befürchtet rund ein Viertel ein Absinken des Lebensstandards in Deutschland durch die Aufnahme von Migranten.

Die Anhängerschaft der AfD sei seit der vergangenen Studie nicht nur gewachsen, sondern habe sich – parallel zur Ausrichtung der Partei – ebenfalls radikalisiert, so der Mitautor Andreas Zick laut tagesspiegel.de am Montag.

Weit verbreitet sind laut Studie muslimfeindliche Einstellungen (19 Prozent), die Hälfte der Befragten äußerte zudem Vorurteile gegenüber asylsuchenden Menschen. Fast genausoviele hatten Vorbehalte gegenüber Langzeitarbeitslosen (49 Prozent). Signifikante Abweichungen fielen den Forschern zwischen ost- und westdeutschen Befragten auf: Vorurteile, Fremden- und Muslimfeindlichkeit seien im Osten stärker ausgeprägt.

Die im Zweijahresrhythmus erscheinende, repräsentative »Mitte-Studie« der Friedrich-Ebert-Stiftung wird seit 2006 gemeinsam mit dem Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld herausgegeben. Insgesamt wurden zwischen Juni und August dieses Jahres 1.896 Personen telefonisch befragt. (AFP/jW)